وصف المولد النبوي بـ اليوم المنيل بستين نيلة.. إساءة تثير عاصفة من الغضب

أثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، موجة واسعة من الغضب والاستنكار بين المستخدمين، وذلك بعد ظهور شاب من إحدى قرى محافظة الدقهلية وهو يتحدث من على منبر أحد المساجد بكلمات وصفت بأنها مهينة وغير لائقة بحق المناسبة العظيمة لمولد النبي محمد، صلى الله عليه وآله وسلم.

وظهر الشاب، وهو يصف يوم المولد النبوي الشريف بعبارة "اليوم المنيل بستين نيلة"، وهو ما اعتبره كثيرون إساءة صريحة لمقام النبوة، وتعدي على قدسية هذا اليوم الذي يحتفل به المسلمون في مختلف أنحاء العالم.

ولمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو جراف التالي:

https://www.youtube.com/shorts/zf_r75-rIM4?t=14&feature=share