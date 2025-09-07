محمد الشيخ: وادي دجلة قادر على مجاراة الكبار.. والفوز على الزمالك نقطة انطلاق مهمة للفريق

أكد محمد الشيخ، المدير الفني لفريق وادي دجلة، أن فوز فريقه على الزمالك لم يكن مفاجأة بالنسبة له أو لجهازه الفني، مشددًا على أنه كان يتوقع تحقيق الانتصار منذ البداية.

وقال الشيخ في تصريحاته خلال ظهوره ببرنامج ستاد المحور: "كنت متوقع الفوز على الزمالك وحصد الثلاث نقاط، ولم أتعجب من التبديلات أو التشكيل الذي بدأ به يانيك فيريرا، المدير الفني للأبيض، لأن تركيزي الأساسي كان على فريقي وكيفية الفوز بالمباراة، والحمد لله نجحنا في ذلك".

وأضاف: "الزمالك تفاجأ بأدائنا داخل الملعب، وربما ظن أن المباراة ستكون سهلة لصالحه كوننا فريقًا صاعدًا حديثًا للدوري الممتاز، لكننا أثبتنا أننا قادرون على مجاراة الكبار وتقديم كرة قدم قوية".

وختم :"الفوز على الزمالك يعد نقطة انطلاق مهمة للفريق.. المباراة كانت مهمة جدًا بالنسبة لنا، وأعتبرها بداية قوية ستعيدنا لمسارنا الصحيح في الدوري".