قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تعرّف على آليات تشكيل المحاكم العمالية طبقًا لقانون العمل
حماس: نخشى أن تتحول خطة ترامب إلى غطاء جديد لنتنياهو
آخر وصية.. 11 كلمة قالتها السيدة آمنة بنت وهب للنبي لحظة احتضارها
طارق السيد: الزمالك منافس قوي للتتويج ببطولة الدوري هذا الموسم
سمير كمونة: عدم الدفع بمصطفى محمد أمام إثيوبيا «قرصة ودن» من حسام حسن وليس قرارًا فنيًا
هل أذكار الصباح فرض أم سنة؟.. 10 أسرار تجعلك تندم لتركها
طب قصر العيني تحصل على تجديد شهادتي الأيزو للجودة وإدارة المؤسسات التعليمية
الخطيب يُطالب النحاس بتحضير قائمة الراحلين عن الأهلي |تفاصيل
المتحدث باسم الرئاسة الروسية: واشنطن تشن «حربًا جمركية» ضد البرازيل
بعد تلويحه باستخدام القوات في شيكاغو.. حاكم إلينوي يصف ترامب بـ«الديكتاتور»
رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الأحد
عشبة غير متوقعة تكافح سرطان المبيض والبروستاتا والجلد.. تعرّف عليها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد الشيخ: وادي دجلة قادر على مجاراة الكبار.. والفوز على الزمالك نقطة انطلاق مهمة للفريق

وادي دجلة
وادي دجلة
علا محمد

أكد محمد الشيخ، المدير الفني لفريق وادي دجلة، أن فوز فريقه على الزمالك لم يكن مفاجأة بالنسبة له أو لجهازه الفني، مشددًا على أنه كان يتوقع تحقيق الانتصار منذ البداية.

وقال الشيخ في تصريحاته خلال ظهوره ببرنامج ستاد المحور: "كنت متوقع الفوز على الزمالك وحصد الثلاث نقاط، ولم أتعجب من التبديلات أو التشكيل الذي بدأ به يانيك فيريرا، المدير الفني للأبيض، لأن تركيزي الأساسي كان على فريقي وكيفية الفوز بالمباراة، والحمد لله نجحنا في ذلك".

وأضاف: "الزمالك تفاجأ بأدائنا داخل الملعب، وربما ظن أن المباراة ستكون سهلة لصالحه كوننا فريقًا صاعدًا حديثًا للدوري الممتاز، لكننا أثبتنا أننا قادرون على مجاراة الكبار وتقديم كرة قدم قوية".

وختم :"الفوز على الزمالك يعد نقطة انطلاق مهمة للفريق.. المباراة كانت مهمة جدًا بالنسبة لنا، وأعتبرها بداية قوية ستعيدنا لمسارنا الصحيح في الدوري".

محمد الشيخ المدير الفني لفريق وادي دجلة وادي دجلة الزمالك ببرنامج ستاد المحور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسام حسن

فيفا يفاجئ منتخب مصر بقرار جديد بعد الفوز على إثيوبيا .. ماذا حدث؟

قطع الكهرباء

بعد قطعها 3 أيام.. موعد انتظام التيار الكهربائي في 20 قرية وعزبة بأسيوط

صلاة الخسوف

إقامة صلاة الخسوف غداً.. اعرف وقتها وكيفيتها و5 سنن فعلها النبي عند حدوث الظاهرة

صورة أرشيفية

جريمة تهز الصعيد .. طالبة تُلقي رضيعها بقطار «سوهاج ـ قنا» | تفاصيل

خسوف القمر

موعد خسوف القمر .. الأزهر يكشف صفة صلاته ووقتها

التعدي على طفل المنصورة

الأمن يفحص فيديو الاعتداء على طفل المنصورة.. صور

إنقطاع كابلات مايكروسوفت

انقطاع كابلات مايكروسوفت في مياه البحر الأحمر | تفاصيل

نعي الوزارة

ماتت وهي راجعة من الشغل .. وزير الصحة ينعي ممارسة علاج طبيعي توفيت في حادث سير

ترشيحاتنا

درة

كاجوال لافت .. درة تبهر متابعيها بظهورها عبر إنستجرام | شاهد

تكيس المبايض

من مطبخك .. مشروب سحري يعالج تكيس المبايض

حفل زفاف كيرلس

صدى البلد» يهنئ الزميل كيرلس صلاح بزفافه على الآنسة بيستا رأفت

بالصور

عشبة غير متوقعة تكافح سرطان المبيض والبروستاتا والجلد.. تعرّف عليها

سرطان البروستاتا
سرطان البروستاتا
سرطان البروستاتا

نوع خضار غني بالعناصر الغذائية المفيدة.. تعرّف عليه

خضراوات
خضراوات
خضراوات

فستان البحر.. ليلى علوي تخطف الأنظار بظهورها

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

كلاكيت تاني مرة .. إصابة 4 أشخاص في انهيار جزئي لمنزل بشارع مولد النبي بالزقازيق|صور

الشرقية
الشرقية
الشرقية

فيديو

الدكتور محمود سامي قنيبر

الرئيس السيسي كلمه يباركله .. من هو الدكتور البطل محمود سامي قنيبر؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. استراتيجية المواجهة الشاملة: كيف تسبق مصر خصومها بخطوة؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا نريد من البرلمان القادم

د.صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: خطبة مزعجة ومعايير مطلوبة

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: للعمر حسابات أخرى

يسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن إنقاذ الإنسانية من أخطار الذكاء الاصطناعي؟

المزيد