مهاجم الأهلي السابق يتوقع مفاجآت في صفوف الفراعنة ضد بوركينا فاسو

أكد أسامة عرابي، مهاجم الأهلي السابق، أن حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، سيجري تغييرات كبيرة في تشكيل المنتخب أمام بوركينا فاسو في الجولة المقبلة من التصفيات.

وقال عرابي في تصريحات لإبراهيم نور الدين ببرنامج كورة مصر على الفضائية المصرية: "أتوقع حدوث تغييرات كبيرة في تشكيل منتخب مصر أمام بوركينا فاسو في المباراة المقبلة من التصفيات."

وأضاف: "منتخب بوركينا فاسو أقوى من منتخبنا الأصلي بمراحل، وأتوقع أن يبدأ مصطفى محمد في الهجوم بدلًا من أسامة فيصل."

وتابع: "كما أنه سيكون هناك تحفظ دفاعي من حسام حسن تجاه لاعبي منتخب مصر أمام بوركينا فاسو، عكس ما حدث أمام منتخب إثيوبيا."