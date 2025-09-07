قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مع قرب بداية الدراسة.. كيف تساعدين طفلك على استعادة روتين نومه؟
لأول مرة منذ بداية الحرب.. روسيا تهاجم مبنى الحكومة في كييف
الحكومة تحدد إجراءات وأماكن الشقق البديلة لسكان الإيجار القديم.. تفاصيل
أوكرانيا تعلن تضرّر المبنى الرئيسي للحكومة بـ «كييف» بسبب هجوم روسي
تقديم 77 مليون خدمة مجانية خلال 53 يومًا ضمن حملة «100 يوم صحة»
إعلام إسرائيلي: الولايات المتحدة سلّمت حماس وثيقة مبادئ لإنهاء الحرب
ناقد رياضي: «العميد» يستلهم درس «الجوهري» لمواجهة بوركينا فاسو والتأهل للمونديال
كيفية صلاة الخسوف .. إعرف موعدها وهل يأثم تاركها؟
مدبولي يشهد فعالية إطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"
علاقة غير شرعية| بعد قليل النطق بالحكم على المتهم بقتل زوجته في المقطم
عاودت التراجع.. أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق
القاهرة 33.. تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 7 سبتمبر
أخبار البلد

تقديم 77 مليون خدمة مجانية خلال 53 يومًا ضمن حملة «100 يوم صحة»

عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم 77 مليونًا و68 ألفًا و 971 خدمة طبية مجانية خلال 53 يومًا، وذلك منذ انطلاق النسخة الثالثة من حملة «100 يوم صحة»، التي بدأت يوم الثلاثاء 15 يوليو 2025، في إطار العمل على تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.

تأتي الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، وتأكيده على أهمية تعزيز المبادرات الصحية القومية، ودورها في رفع كفاءة المنظومة الصحية وتحقيق التغطية الصحية الشاملة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة قدّمت أول أمس الجمعة 391 ألفًا و510 خدمات طبية مجانية، مشيرًا إلى أن الحملة تُقدَّم خدماتها بمشاركة 12 قطاعًا مختلفًا، حيث كان لكل قطاع دور تكاملي في تنفيذ الحملة وتحقيق أهدافها الصحية والتنموية، ووفقًا لهذا التعاون، قدّمت الحملة نحو 33 ألفًا و833 خدمة من خلال قطاع الرعاية الأساسية.

وقال «عبدالغفار» إن الحملة قدّمت 149 ألفًا و48 خدمة من خلال قطاع الرعاية العلاجية، إلى جانب تقديم 35 ألفاً و293 خدمة ضمن المبادرات الرئاسية للصحة العامة، كما قدّم قطاع الطب الوقائي 7 آلاف و43 خدمة.

وأشار إلى أن الحملة قدّمت 41 ألفًا و248 خدمة من خلال الوحدات التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، في حين قدّمت مبادرة دعم الصحة النفسية «صحتك سعادة» 9 آلاف و979 خدمة، كما قدّمت الحملة 7 آلاف و607 خدمة من خلال مستشفيات الهيئة العامة للتأمين الصحي.

وأضاف أن هيئة الإسعاف قدّمت 4 آلاف و333 خدمة إسعافية، بينما تم تقديم 46 ألفًا و986 خدمة من خلال مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة، فيما قدّمت مستشفيات المؤسسة العلاجية 10 آلاف و572 خدمة.

خدمات التوعية والتثقيف الصحي

وتابع أن حملة «100 يوم صحة» قدّمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لـ 45 ألفًا و568 مواطنًا، وذلك من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة في المناطق العامة، والنوادي، والمراكز التجارية (المولات) بمختلف المحافظات، بهدف رفع الوعي الصحي وتوجيه المواطنين للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الحملة، إلى جانب تنظيم ندوات تثقيفية وأنشطة توعوية متنوعة.

