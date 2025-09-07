تقرير: ترامب يزور كوريا الجنوبية ويلتقي سراً بالرئيس الصيني

أكد مسؤولون كبار في الإدارة الأمريكية لشبكة CNN أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفريقه من المستشارين يستعدون سرًا لزيارة إلى كوريا الجنوبية أواخر أكتوبر.

وبحسب التقرير فأن الغرض من الزيارة هو حضور قمة وزراء اقتصاد منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (APEC) في جيونجو، المقرر عقدها بين أواخر أكتوبر وأوائل نوفمبر.

ووفقا للتقرير، هناك هدف آخر لهذه الرحلة، إذ يرى البيت الأبيض في القمة فرصة للقاء سري مع الرئيس الصيني شي جين بينغ.

وأكدت الإدارة الأمريكية أن الزيارة ستركز على التعاون الاقتصادي والتجاري والأمني، إلا أن ترامب قد يستغلها أيضًا لجذب استثمارات إضافية إلى الولايات المتحدة.

في الوقت نفسه، أشار الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ إلى إمكانية أن تشكل هذه الزيارة أيضا منصة للقاء جديد مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

تأتي هذه الزيارة في وقت حساس في علاقات ترامب مع بكين وبيونغ يانغ. ففي الأسبوع الماضي، استضاف شي كيم وبوتين ومودي في بكين لحضور عرض عسكري ضخم، وهو حدث انتقده ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي.

في الوقت نفسه، تستمر الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين: رفع ترامب الرسوم الجمركية على الواردات الصينية إلى 145%، وردت بكين بفرض رسوم جمركية باهظة على المنتجات الأمريكية. ورغم تأجيل فرض زيادات إضافية حتى نوفمبر، لا تزال المحادثات بين الطرفين جارية.

