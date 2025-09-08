قرار عاجل بشأن ضبط 3 أشخاص وطفل لتعاطيهم مخدر البودر في الشارع

قررت جهات التحقيق، سرعة إجراء تحريات المباحث حول واقعة قيام ضبط 3 أشخاص وطفل لتعاطيهم مخدر البودر فى الشارع.

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام 3 أشخاص وطفل بتعاطى المواد المخدرة بالقليوبية.



وبالفحص تم تحديد وضبط الظاهرين بمقطع الفيديو، وهم 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" ، وطفل، وبحوزتهم (كمية من مخدر البودر) .

وبمواجهتهم أقرّ 3 منهم بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد التعاطى ، وأنهم تحصلوا عليها من الشخص المضبوط برفقتهم، وبمواجهة الأخير اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

