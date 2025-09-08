حملات نظافة مكثفة حول المدارس استعدادا لاستقبال العام الجديد بكفر الشيخ.. صور

تشهد محافظة كفر الشيخ حملات نظافة مكبرة استعداداً لاستقبال العام الدراسي الجديد وتوفير بيئة نظيفة لأبنائنا الطلاب.

وفي سياق متصل، تنفيذًا لتكليفات المهندس أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، واصل خضراوي محمد خضر، رئيس حي شرق، الإشراف على حملات نظافة موسعة بمختلف الشوارع والميادين، خاصة المناطق المحيطة بالمدارس والمؤسسات التعليمية.

وشملت الأعمال رفع تراكمات القمامة والمخلفات، وإزالة الأتربة، وكنس وتجميل الشوارع، وذلك في إطار خطة الاستعدادات الجارية لاستقبال العام الدراسي الجديد، وتهيئة بيئة نظيفة وآمنة للطلاب.

وأكد رئيس حي شرق، أن هذه الحملات مستمرة على مدار اليوم وفي جميع الاتجاهات، مع الدفع بالمعدات والعمالة اللازمة لتغطية كل المناطق، مشددًا على أن ملف النظافة يمثل أولوية قصوى خلال هذه الفترة لضمان بداية عام دراسي مميز.