بالمجان.. فحص وعلاج 1168 مواطنًا خلال قافلة طبية بكفر الشيخ

نظمت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، قافلة طبية مجانية في قرية إبطو بمركز دسوق، على مدار يومين، لتقديم خدمات طبية وعلاجية مجانية لأهالي القرية.

استفاد من خدمات القافلة أكثر من 1168 مواطنًا، من خلال 10 عيادات متخصصة خدمات في 9 تخصصات طبية متنوعة، منها الباطنة، والأطفال، والجراحة العامة، والجلدية، والنساء، والعظام، وغيرها، فضلاً عن إجراء 146 تحليلًا طبيًا و73 فحصًا بالأشعة.

شملت جهود القافلة أيضًا 17 ندوة للتثقيف الصحي استفاد منها 510 مواطنًا، بالإضافة إلى إجراء فحوصات للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم ضمن مبادرة "100 مليون صحة".

وأوضح وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، الدكتور محمد أبو السعد، أن القافلة قدمت خدمات الإحالة لـ11 مريضًا إلى أقرب مستشفى لاستكمال العلاج أو استصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، لافتًا إلى أن جميع الخدمات والأدوية قُدِّمت مجانًا.

وتأتي القافلة بتوجيهات من الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، وبرعاية اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، بالتعاون مع العديد من الجهات المحلية لضمان تقديم خدمات طبية متكاملة لأهالي المنطقة.