محافظات

دورة تدريبية في الإصابات والتأهيل البدني الحركي في كفر الشيخ.. صور

جانب من التكريم
جانب من التكريم
محمود زيدان

نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ الدورة التدريبية في الإصابات والتأهيل البدني الحركي بقاعة التعليم المدني بالمديرية، اليوم الأحد، بمشاركة 50 متدربًا من المدربين الرياضيين وخريجي كلية علوم الرياضة، ضمن البرامج التدريبية لإدارة الأداء الرياضي بالمديرية، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء علاء عبدالمعطي محافظ كفر الشيخ.

استقبل الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، الدكتور عبد الحليم عكاشة، أستاذ الإصابات الرياضية والتأهيل البدني، وعضو اللجنة العلمية لترقي الأساتذة بوزارة التعليم العالي ورئيس قسم علوم الصحة الرياضية وعميد كلية علوم الرياضة السابق، محاضر الدورة التدريبية، بحضور عبدالمنعم الكناني وكيل المديرية للرياضة والدكتور حسام أبو سالم مدير إدارة الأداء الرياضي.

وتناول "عكاشة" تعريف الإصابة ودرجاتها "البسيطة، المتوسطة، الشديدة"، والفرق بين الإصابة الظاهرة وغير الظاهرة، واختلاف الإصابة من فرد لآخر، والسبب في اختلاف أسلوب العلاج واستجابة المصاب الرياضي عن المصاب الذي لا يمارس الرياضة، كما ناقش "عكاشة" المشاركين ممن يمارسون التدريب الرياضي، واختلاف الإصابة من لعبة لأخرى، مستشهدًا بأشهر إصابات ملاعب كرة القدم ولعبة الملاكمة.

كما أشار الدكتور عبد الحليم عكاشة إلى أن أسباب الإصابات الرياضية تتلخص في أربعة أسباب عامة وهي: "المتعلقة بالنواحي التدريبية، والنواحي القانونية التنظيمية، والمتعلقة بالحالة الصحية للاعب، وأسباب متعلقة بالظروف المناخية".

ولفت إلى دور التغذية السليمة في تحسين أداء وصحة اللاعبين لتحقيق النتائج المرجوة والبطولات مع تقليل الإصابات، وتم توزيع شهادات حضور الدورة التدريبية على المشاركين.

جدير بالذكر أن التدريب من تنظيم محمود سلطح وسمر محمود من فريق عمل الإدارة.

كفر الشيخ الشباب والرياضة أخبار كفر الشيخ دورة تدريبية

