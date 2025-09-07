محافظ كفر الشيخ: شاركنا في معرض «أيادي مصر» بالقاهرة للترويج للمنتجات الحرفية واليدوية

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، مشاركة المحافظة في فعاليات معرض "أيادي مصر" المقام بأرض المعارض بمدينة نصر بمحافظة القاهرة، وذلك في إطار دعم أصحاب المشروعات الحرفية واليدوية والتراثية والترويج لمنتجاتهم على مستوى الجمهورية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدعم الصناعات التراثية وتعزيز فرص العمل والتمكين الاقتصادي.

أوضح محافظ كفر الشيخ، أن جناح المحافظة في المعرض يضم مجموعة من العارضين الذين يقدمون منتجات متنوعة تشمل الصناعات اليدوية والبيئية مثل الكليم والسجاد والمنسوجات والملابس الجاهزة ومنتجات الهاند ميد والمنتجات الغذائية المميزة التي تشتهر بها المحافظة، مؤكدًا أن هذه المشاركة تفتح آفاقًا جديدة للتسويق والترويج للحرفيين، وتعكس ما تتميز به المحافظة من صناعات تراثية وأصيلة.

أشار محافظ كفرالشيخ إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الحرف اليدوية، من خلال توفير المعارض الدائمة والموسمية وتقديم برامج تدريب وتأهيل للحرفيين لرفع جودة المنتجات وزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والدولية.

وأوضح أن مشاركة كفر الشيخ في معرض "أيادي مصر" تأتي كخطوة عملية لتمكين الحرفيين ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بما يعزز من فرص التنمية الاقتصادية ويوفر مصادر دخل مستدامة للأسر.

جاء ذلك بحضور الدكتورة عفاف عاشور، منسق منصة أيادى مصر بمحافظة كفرالشيخ.