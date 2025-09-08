قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حكم المصافحة بين المصلين بعد الصلاة .. دار الإفتاء تجيب
الرئيس السيسي يؤكد أهمية التعاون والتنسيق المصري الأمريكي لاحتواء التصعيد الإقليمي
الاحتلال يتلقى الضربات.. اختراق مسيرة حوثية الأجواء جنوب إسرائيل بالتزامن مع الهجوم الفدائي بالقدس المحتلة
بعد إعلان الأمم المتحدة عن مجاعة غزة | خبير: حصار خانق وظروف معيشية مأساوية
أسعار الذهب اليوم الاثنين 8 سبتمبر 2025
الرئيس السيسي: مصر مستمرة في جهودها لتحقيق التهدئة وخفض التوتر بالمنطقة
سقوط 4 جنود احتلال..و67 شهيـــدًا في 24 ساعة وتهديد بقصف ليس له مثيل على غزة
كيفية حجز قطعة أرض بمشروع مسكن
مفتي الجمهورية يستقبل نظيره الشيشاني لبحث آفاق التعاون المشترك
إسرائيل تمنع نائبة رئيس الوزراء الإسباني من دخول تل أبيب
مفاجأة في طاقم تحكيم منتخب مصر وبوركينا فاسو .. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

يوسف أبو كويك: غارات إسرائيلية تستهدف مستشفى المعمداني بغزة

غزة
غزة
البهى عمرو

أفاد مراسل "القاهرة الإخبارية" في غزة، يوسف أبو كويك، أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي شنت غارة جوية استهدفت ساحة مستشفى الأهلي العربي المعمداني شرق مدينة غزة، ما أدى إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى، بينهم أطفال، نقلوا بشكل عاجل إلى أقسام الطوارئ، مشيرا إلى أن هذا هو الاستهداف الرابع للمستشفى منذ بدء العدوان، حيث سبق أن حاصرته القوات الإسرائيلية خلال عملياتها البرية مطلع عام 2024، مما يثير قلقًا كبيرًا من استهداف المرافق الطبية بشكل مباشر.

وأوضح أبو كويك خلال رسالة على الهواء، أن الغارات الإسرائيلية استمرت خلال الساعات الماضية على مناطق متعددة في المدينة، من بينها شارع النفق، منطقة الصحابة، وبركة الشيخ رضوان، وأسفرت عن تدمير أكثر من 50 بناية سكنية بين تدمير كلي وجزئي، مشيرا إلى قصف طائرات الاحتلال لخيام نازحين في جنوب المدينة، حيث وصلت سيارات الإسعاف إلى المكان وسط مخاوف من ارتفاع أعداد الضحايا، لافتا إلى أن الجيش الإسرائيلي بات يعتمد أسلوب التحذير المحدود للمدنيين قبل استهداف منازلهم، مما لا يترك لهم سوى دقائق قليلة للفرار.

أما على صعيد النزوح، فأكد أبو كويك أن حركة النزوح الداخلية في مدينة غزة شهدت تصاعدًا ملحوظًا خلال الساعات الأخيرة، خصوصًا مع اشتداد القصف الإسرائيلي في المناطق الشرقية والشمالية الشرقية، موضحا أن أغلب النازحين يتجهون نحو الأحياء الغربية ووسط المدينة، بينما لم يتمكن البعض من إيجاد مأوى واضطروا للتنقل جنوبًا أو حتى العودة إلى مناطقهم الأصلية رغم الخطر، في ظل انعدام الأماكن الآمنة، مضيفا أن الوضع الإنساني يزداد تدهورًا مع اتساع رقعة القصف والدمار.

القاهرة الإخبارية مستشفى الأهلي الغارات الإسرائيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول دعوى أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

أول دعوى أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

رابط مباشر للحصول على نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات.. تظهر في هذا الموعد

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

62.1 % للآداب و60.3 % للحقوق و50.9 للتربية .. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2025.. الحكومة تعلن مفأجاة للموظفين

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2025 بعد رفع الحد الأدنى للأجور

أحمد كجوك

«كوجاك بدل كجوك».. وزير المالية يكشف السر وراء تغيير اسم عائلته ويؤكد: «أنا أهلاوي»

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم في مصر

أسعار الدواجن

انخفضت تاني.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

الطماطم

نقيب الفلاحين يعلن مفاجأة بخصوص سعر الطماطم

ترشيحاتنا

منتخب مصر

استعدادا لكأس العرب.. موعد المباراة الثانية بين مصر وتونس والقنوات الناقلة

بعد حادثة الاعتداء على كلب بالمعادي.. نص القانون في تلك الجرائم

بعد حادثة الاعتداء على كلب بالمعادي.. نص القانون في تلك الجرائم

نيمار

حديث العالم.. رجل أعمال برازيلي يوصي بثروته الهائلة لنيمار| ما القصة؟

بالصور

"وضع الحيوانات الأليفة".. ابتكار من تسلا لحمايتها داخل سياراتها

تقنية وضع الكلب
تقنية وضع الكلب
تقنية وضع الكلب

الثوم النيء.. السلاح الخفى ضد السرطان وضعف المناعة

الثوم النئ..السلاح الخفى ضد السرطان وضعف المناعة
الثوم النئ..السلاح الخفى ضد السرطان وضعف المناعة
الثوم النئ..السلاح الخفى ضد السرطان وضعف المناعة

رينو تدخل سباق السيارات الهجينة بـ Symbioz E-Tech 160

Symbioz E-Tech 160
Symbioz E-Tech 160
Symbioz E-Tech 160

الأسماك مرتين أسبوعيا.. وصفة الأطباء لصحة جيدة

الاسماك مرتين اسبوعيا..وصفة الاطباء لصحة جيدة
الاسماك مرتين اسبوعيا..وصفة الاطباء لصحة جيدة
الاسماك مرتين اسبوعيا..وصفة الاطباء لصحة جيدة

فيديو

حجاب أسما شريف منير

قرار مفاجئ .. هل ارتدت أسما شريف منير الحجاب؟

تكريم وزير الدفاع للقادة

أوفوا العطاء..وزير الدفاع يكرم عددا من قادة القوات المسلحة

خسوف القمر الدموي

القمر أحمر وانحسار مياه البحر .. مشاهد الخسوف في سماء مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الخطاب الدعوي ودلالاته المعرفية والوجدانية عند الرسول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إنشاء مجمعات صناعية زراعية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات

ميس رضا

ميس رضا تكتب: هنا القاهرة... بغداد محبة راسخة وعلاقات ممتدة

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: بصيرة السيسي

المزيد