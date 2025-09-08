وزير الدفاع الإيطالي: سنستمر في دعم لبنان حتى بدون الأمم المتحدة

أ ش أ

أكد وزير الدفاع الإيطالي جيدو كروسيتو على أهمية عمل البعثة الإيطالية في إطار تفويض قوات الأمم المتحدة "اليونيفيل"، مشيرا إلى استعداد بلاده لمواصلة تقديم الدعم للبنان حتى بحال إنهاء مهمة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة .



وأوضح وزير الدفاع الإيطالي ،خلال تصريحات على هامش احتفال بالذكرى الثانية والثمانين لتأسيس وزارة الدفاع الإيطالية في روما اليوم /الاثنين/- أنه سيقترح على البرلمان الإيطالي توسيع البعثة الثنائية لإيطاليا حال قررت الأمم المتحدة سحب التفويض .



وأكد الوزير الإيطالي على ضرورة عدم التخلي عن السكان المتضررين حتى في غياب دعم الأمم المتحدة .



وأشار إلى أن إيطاليا يمكنها القيام بذلك بمفردها وليس كجزء من قوة الأمم المتحدة، مشددا على أنه يجب على بلاده تحمل مسؤولياتها منفردة.