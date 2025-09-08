وصول نائب وزير الخارجية التركي ووفد برلماني إلى معبر رفح

وصل نائب وزير الخارجية التركي نوح يلماز، يصاحبه وفد برلماني إلى الجانب المصري من معبر رفح، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وقد استقبل اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء، اليوم الاثنين، وفدا تركيا برئاسة نوح يلماز نائب وزير الخارجية التركي، ووفدا يضم أعضاء حقوق الإنسان بحزب العدالة والتنمية ووفد برلماني تركي.

واصطحب محافظ شمال سيناء، الوفد التركي فور استقباله في مطار العريش الدولي، إلى معبر رفح البري لتسليط الضوء على الأزمة الإنسانية المستمرة والإبادة الجماعية في قطاع غزة.

ومن المقرر أن يصطحب اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء، الوفد التركي إلى المخازن اللوجستية للهلال الأحمر المصري، للتعرف على آلية تجهيز ودخول المساعدات بشكل يومي وتسييرها إلى معبر رفح البري.

كما يزور الوفد التركي مستشفى العريش العام للتعرف على حالة المصابين الفلسطنيين ممن خرجوا إلى مصر بعد الحرب لتبقي العلاج على مدار الأشهر القليلة الماضية.

وضم الوفد التركي كلا من نوح يلماز نائب وزير الخارجية التركي وحسن بصري يالجين نائب رئيس حزب العدالة والتنمية ورئيس إدارة حقوق الإنسان وزينب يلديز وأورهان أتيش نائبا رئيس إدارة حقوق الإنسان وبكير إلهان نائب رئيس إدارة حقوق الإنسان.

كما ضم الوفد نواب من حزب العدالة والتنمية ضم كلا من ظافر سيراكايا نائب رئيس حزب العدالة والتنمية وعضو برلمان عن إسطنبول وعمر إلى الأمام نائب رئيس حزب العدالة والتنمية وعضو برلمان عن أنقرة وفاطمة باتول نائب رئيس حزب العدالة والتنمية ورئيسة فرع المرأة في حزب العدالة والتنمية.