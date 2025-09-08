قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لو تسافر.. كيفية استخراج الباسبور 2025
تأخير الساعة 60 دقيقة.. موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025
الرئيس السيسي في قمة "البريكس":مصر ترفض تهجير الفلسطينيين ومخططات إسرائيل لتصفية القضية الفلسطينية
محافظ الجيزة لـ صدى البلد: تغييرات موظفي حي الهرم طبيعية .. وجار افتتاح حي آخر للهضبة|شاهد
عبر الوسائل الافتراضية.. الرئيس السيسي يشارك في قمة "البريكس" ويبحث تنسيق الجهود لمواجهة التحديات العالمية
صدي البلد ينشر تعديلات لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي
الرئيس السيسي يهنئ كوريا الديمقراطية بذكرى تأسيس الجمهورية وإمارة أندورا بالعيد القومي
الحبس 4 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه للمتهمين بمطاردة فتيات طريق الواحات
أعلنا عن ممارسة الفجور .. تفاصيل القبض على بلوجرز جديدين
أسهل طريقة لدفع فاتورة الغاز أونلاين
سعر الدولار اليوم الاثنين 8 سبتمبر 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وصول نائب وزير الخارجية التركي ووفد برلماني إلى معبر رفح

رفح
رفح

وصل نائب وزير الخارجية التركي نوح يلماز، يصاحبه وفد برلماني إلى الجانب المصري من معبر رفح، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وقد استقبل اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء، اليوم الاثنين، وفدا تركيا برئاسة نوح يلماز نائب وزير الخارجية التركي، ووفدا يضم أعضاء حقوق الإنسان بحزب العدالة والتنمية ووفد برلماني تركي.

واصطحب محافظ شمال سيناء، الوفد التركي فور استقباله في مطار العريش الدولي، إلى معبر رفح البري لتسليط الضوء على الأزمة الإنسانية المستمرة والإبادة الجماعية في قطاع غزة.

ومن المقرر أن يصطحب اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء، الوفد التركي إلى المخازن اللوجستية للهلال الأحمر المصري، للتعرف على آلية تجهيز ودخول المساعدات بشكل يومي وتسييرها إلى معبر رفح البري.

كما يزور الوفد التركي مستشفى العريش العام للتعرف على حالة المصابين الفلسطنيين ممن خرجوا إلى مصر بعد الحرب لتبقي العلاج على مدار الأشهر القليلة الماضية.

وضم الوفد التركي كلا من نوح يلماز نائب وزير الخارجية التركي وحسن بصري يالجين نائب رئيس حزب العدالة والتنمية ورئيس إدارة حقوق الإنسان وزينب يلديز وأورهان أتيش نائبا رئيس إدارة حقوق الإنسان وبكير إلهان نائب رئيس إدارة حقوق الإنسان.

كما ضم الوفد نواب من حزب العدالة والتنمية ضم كلا من ظافر سيراكايا نائب رئيس حزب العدالة والتنمية وعضو برلمان عن إسطنبول وعمر إلى الأمام نائب رئيس حزب العدالة والتنمية وعضو برلمان عن أنقرة وفاطمة باتول نائب رئيس حزب العدالة والتنمية ورئيسة فرع المرأة في حزب العدالة والتنمية.

رفح معبر رفح تركيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول دعوى أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

أول دعوى أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

رابط مباشر للحصول على نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات.. تظهر في هذا الموعد

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

62.1 % للآداب و60.3 % للحقوق و50.9 للتربية .. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2025.. الحكومة تعلن مفأجاة للموظفين

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2025 بعد رفع الحد الأدنى للأجور

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم في مصر

الطماطم

نقيب الفلاحين يعلن مفاجأة بخصوص سعر الطماطم

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل من التعليم بشأن مصروفات المدارس الرسمية

جنود الاحتلال

حدث أمني ضد قوات جيش الاحتلال في قطاع غزة.. واعتراف بخسائر فادحة

ترشيحاتنا

أرشيفية

جريمة عمرها 5 سنوات.. هيكل عظمي يكشف قتل شابين لشقيقهما بسبب معاملته لوالدتهم

المجني عليه

جريمة تهز حلوان.. أمن القاهرة يكثف تحرياته لكشف لغز مقتل المحامي الشاب

أرشيفية

يأس بعد إصابته بجلطة بالمخ.. مسن يقفز من بلكونة الثالث ببولاق الدكرور

بالصور

ضربات القلب السريعة .. أسبابها ونصائح فعالة للتعامل معها

ضربات القلب السريعة: أسبابها ونصائح فعالة للتعامل معها
ضربات القلب السريعة: أسبابها ونصائح فعالة للتعامل معها
ضربات القلب السريعة: أسبابها ونصائح فعالة للتعامل معها

10 نصائح ترجع عربيتك المستعملة إلى حالة الـ"زيرو"

نصائح عربيتك المستعملة
نصائح عربيتك المستعملة
نصائح عربيتك المستعملة

شهي ولذيذ.. طريقة عمل عيش العدس

طريقة عمل عيش العدس
طريقة عمل عيش العدس
طريقة عمل عيش العدس

76 عاما من الفخامة .. رحلة سيارات هونشي من الرئاسة الصينية لعامة الشعب

سيارات هونشي
سيارات هونشي
سيارات هونشي

فيديو

حجاب أسما شريف منير

قرار مفاجئ .. هل ارتدت أسما شريف منير الحجاب؟

تكريم وزير الدفاع للقادة

أوفوا العطاء..وزير الدفاع يكرم عددا من قادة القوات المسلحة

خسوف القمر الدموي

القمر أحمر وانحسار مياه البحر .. مشاهد الخسوف في سماء مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الخطاب الدعوي ودلالاته المعرفية والوجدانية عند الرسول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إنشاء مجمعات صناعية زراعية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات

ميس رضا

ميس رضا تكتب: هنا القاهرة... بغداد محبة راسخة وعلاقات ممتدة

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: بصيرة السيسي

المزيد