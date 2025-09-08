الديهي: الرئيس السيسي أمام البريكس شدد على رفض تهجير الفلسطينيين

كشف الإعلامي نشأت الديهي، أبرز الرسائل التي وجّهها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته عبر تقنية الفيديو كونفرانس أمام قمة مجموعة "البريكس"، والتي ركّز فيها على قضايا العدالة الدولية وإصلاح منظومة الأمم المتحدة، بجانب الموقف المصري الثابت تجاه القضية الفلسطينية.



قال "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الاثنين، إن الرئيس السيسي أكد أن حق الفيتو في مجلس الأمن ليس حقًا وإنما باطل، وتشديده على أن استمرار العمل بهذه الآلية يكرّس لغياب العدالة ويجعل المجلس عاجزًا عن أداء دوره المنوط به.

وأضاف أن الرئيس السيسي وصف الوضع الراهن بأنه يكرّس "ازدواجية معايير فاضحة تقوّض النظام الدولي وتعيد العالم إلى الفوضى".

ونوه بأن الرئيس السيسي شدد على رفض مصر القاطع لأي سيناريو يستهدف تهجير الشعب الفلسطيني، ويطالب بوقف فوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية، داعيًا المجتمع الدولي إلى الوقوف في مواجهة "الظلم الإسرائيلي".

ولفت إلى أن الرئيس السيسي دع إلى إصلاح شامل للأمم المتحدة ومجلس الأمن بما يضمن توسيع مشاركة الأعضاء الدائمين، مع منح الدول الإفريقية والعربية والإسلامية تمثيلًا عادلًا في المجلس، باعتباره المدخل الحقيقي لتحقيق التوازن والعدالة في النظام الدولي.