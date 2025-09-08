قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

هاجم إسرائيل.. أحمد موسى يكشف رسائل كلمة الرئيس السيسي أمام البريكس.. فيديو

احمد موسي
احمد موسي
عبد الخالق صلاح

استعرض الإعلامي أحمد موسى  كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في قمة بريكس.

وقال أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» عبر شاشة قناة صدى البلد،  ان الكلمة حملت العديد من الرسائل الدولية القوية ذات الدلالات الواضحة.

وأوضح موسى، إن الرئيس السيسي شن هجومًا قويًا على إسرائيل في كلمته أمام القمة، حيث أعلن رفضه لفكرة التهجير والتوسع في الاستيطان بالضفة الغربية، بالإضافة إلى انتقاده ازدواجية المعايير الدولية.

وأضاف  موسى، أن كلمة الرئيس السيسي جاءت في منتهى الأهمية والقوة، مشيرًا إلى أنه تطرق أيضًا إلى الدور المصري المستمر لوقف إطلاق النار في غزة، بجانب المطالبة بضرورة إصلاح مجلس الأمن.

كما استعرض موسى أبرز محاور كلمة الرئيس أمام قمة بريكس، التي تضمنت الدعوة إلى استخدام العملات المحلية، ودعم توفير التمويل من خلال بنك التنمية الجديد بالعملات الوطنية، باعتباره خطوة مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء.

احمد موسي صدى البلد على مسئوليتي

