بطل في عيون الوطن| مفيدة شيحة: الرئيس السيسي يكرم طبيبا فقد بصره من أجل الآخرين

علقت الإعلامية مفيدة شيحة، على تكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي، للطبيب الدكتور محمود سامي قنيبر، والذي فقد بصره أثناء جائحة فيروس كورونا.



وقالت الإعلامية مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الاثنين، إن الرئيس السيسي قرر أن يرجع له حقه ويؤكد أن مصر لا تنسى أبنائها، وقرر تعينه لصندوق مخاطر المهن الطبية في محافظة كفر الشيخ، متابعا أن من المحنة إلى منحة.

وتابعت الإعلامية مفيدة شيحة، أن هذا الطبيب بطل في عيون الوطن، ولرئيس السيسي كرم طبيب فقد بصره من أجل الآخرين.



من جانبه عبر الدكتور محمود سامي قنيبر مدير صندوق مخاطر المهن الطبية بكفر الشيخ، عن عميق سعادته بالتكريم الرئيس السيسي، مشيرا إلى أن أي شخص يقدم تضحية البلد فالبلد لم تتركه.