الإفتاء: الاحتفال بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم تعبير عن المحبة والاقتداء به

أوضح الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في رده على سؤال حول كيفية الاحتفال بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، أن الاحتفال بمولد الرسول الكريم من أعظم القربات التي يتقرب بها العبد إلى ربه، لأنه تعبير صادق عن المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم.

واستشهد خلال فتوى له، بحديث النبي: «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين».

وأضاف أن أفضل صور الاحتفال الحقيقي بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم هو الاقتداء به، تنفيذًا لقوله تعالى: {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر}، مشيرًا إلى أن الاقتداء يشمل الأقوال والأفعال؛ فالمسلم يُظهر صدق محبته للرسول في تعامله مع جيرانه وأصدقائه وزملائه وفي كل مواضع حياته.

وبيّن الشيخ كمال أن من صور الاحتفال أيضًا المحافظة على السنن التي سنها النبي صلى الله عليه وسلم، والإكثار من تلاوة القرآن الكريم، لما فيه من نور للقلب والقبر، فضلًا عن إطعام الطعام والتصدق على الفقراء والمساكين وأهل الرحم في هذا اليوم المبارك.

وأكد أمين الفتوى، أن الإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم القربات في هذا اليوم، وأن القيام بهذه الأعمال يمثل احتفالًا حقيقيًا بمولده الشريف، ويعود على المسلم بالثواب والأجر العظيم.