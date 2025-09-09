إعفاء متبادل من التأشيرات بين عُمان والفلبين لحاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة والرسمية

أصدر السلطان العماني هيثم بن طارق 3 مراسيم سلطانية سامية، تضمنت التصديق على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين عُمان وإيران.

كما شملت المراسيم أيضا التصديق على اتفاقية التجارة التفضيلية مع ‎إيران.

وتضمنت المراسيم التصديق على اتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرات بين عُمان والفلبين لحاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة والرسمية.

وفي وقت سابق أصدر السلطان العماني هيثم بن طارق أربعة مراسيم سلطانية، الأول بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية تشيلي.

ونص المرسوم الثاني علي التصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة دوقية لكسمبورج الكبرى لإزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل وعلى رأس المال ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها.

بينما المرسوم الثالث تضمن التصديق على اتفاقية النقل الجوي بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية تشاد.

كما صادق المرسوم الربع على اتفاقية النقل الجوي بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة أستراليا.