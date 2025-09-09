قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
استهداف جوي يثير جدلًا واسعًا.. تفاصيل الهجوم الإسرائيلي السافر على الدوحة | تقرير
بابا الفاتيكان: الهجوم الإسرائيلي في الدوحة حادث خطير للغاية
إنقاذ طفلة حديثة الولادة بمستشفى عزبة البرج
مصر تدين بأشد وأقسى العبارات العدوان الإسرائيلي على دولة قطر الشقيقة
إعلام إسرائيلي نقلا عن مصدر أمني: التقديرات الإسرائيلية تشير إلى مقتل 6 من قادة حماس في الدوحة
وسائل إعلام قطرية: استشهاد 5 أشخاص في قصف إسرائيلي استهدف الدوحة
البحرين تدين الهجوم الإسرائيلي على قطر وتؤكد تمسكها بمبادئ القانون الدولي
أول رد فعل لـ إيران على استهداف إسرائيل قادة من حماس في قطر
إسرائيل تكشف تفاصيل الضربة ضد قادة حركة "حماس" في الدوحة
رسميًا.. نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2025 عبر هذا الرابط
روسيا تهدد باتخاذ تدابير مضادة حال تنامي وجود الناتو
15 دقيقة .. إصابة مرموش ويدخل أسامة فيصل في مباراة مصر وبوركينا فاسو
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
برلمان

علاء عابد: ما حدث من دولة الاحتلال انتهاك للسيادة القطرية

فريدة محمد

أدان النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف وفد حركة حماس أثناء تواجده في دولة قطر، مؤكدًا أن ما قامت به إسرائيل يُعد اعتداءً سافرًا وتجاوزًا خطيرًا على سيادة دولة قطر، فضلًا عن كونه خرقًا صارخًا لكل الأعراف والقوانين الدولية.

وشدد "عابد" على أن مثل هذه الأفعال العدوانية تكشف الوجه الحقيقي للاحتلال الذي لا يحترم سيادة الدول ولا يلتزم بالمواثيق الدولية، مطالبًا المجتمع الدولي باتخاذ موقف حاسم لردع إسرائيل ووقف انتهاكاتها المستمرة.

وأشاد النائب علاء عابد،  بالدور البارز للرئيس عبد الفتاح السيسي في الدفاع عن القضية الفلسطينية، وجهوده الدؤوبة من أجل تثبيت التهدئة ووقف نزيف الدم الفلسطيني، مؤكدًا أن تحركات القيادة السياسية المصرية تعكس التزام مصر التاريخي بالقضية الفلسطينية ودعمها لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

كما أكد علاء عابد، أن مصر تتحرك بفاعلية على المستويين العربي والدولي من أجل توحيد الجهود ، مشيرًا إلى أن القيادة المصرية تسعى دائمًا لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني، والعمل على استعادة حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة.
 

الهجوم الإسرائيلي لجنة النقل والمواصلات مجلس النواب علاء عابد حركة حماس

