علاء عابد: ما حدث من دولة الاحتلال انتهاك للسيادة القطرية

أدان النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف وفد حركة حماس أثناء تواجده في دولة قطر، مؤكدًا أن ما قامت به إسرائيل يُعد اعتداءً سافرًا وتجاوزًا خطيرًا على سيادة دولة قطر، فضلًا عن كونه خرقًا صارخًا لكل الأعراف والقوانين الدولية.

وشدد "عابد" على أن مثل هذه الأفعال العدوانية تكشف الوجه الحقيقي للاحتلال الذي لا يحترم سيادة الدول ولا يلتزم بالمواثيق الدولية، مطالبًا المجتمع الدولي باتخاذ موقف حاسم لردع إسرائيل ووقف انتهاكاتها المستمرة.

وأشاد النائب علاء عابد، بالدور البارز للرئيس عبد الفتاح السيسي في الدفاع عن القضية الفلسطينية، وجهوده الدؤوبة من أجل تثبيت التهدئة ووقف نزيف الدم الفلسطيني، مؤكدًا أن تحركات القيادة السياسية المصرية تعكس التزام مصر التاريخي بالقضية الفلسطينية ودعمها لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

كما أكد علاء عابد، أن مصر تتحرك بفاعلية على المستويين العربي والدولي من أجل توحيد الجهود ، مشيرًا إلى أن القيادة المصرية تسعى دائمًا لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني، والعمل على استعادة حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة.

