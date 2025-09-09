الجيل: الهجمات الإسرائيلية الغاشمة على قطر تطور خطير وتجاوز غير مسبوق

أدان محمود عز، الأمين العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي، بأشد العبارات الهجمات الإسرائيلية الغاشمة التي استهدفت الأراضي القطرية، والتي طالت مقر اجتماع الفصائل الفلسطينية في العاصمة الدوحة، معتبرًا أن هذا الاعتداء يمثل تطورًا خطيرًا في سلوك الاحتلال، وتجاوزًا غير مسبوق لكل القوانين والأعراف الدولية.

وأكد عز أن استهداف اجتماع الفصائل الفلسطينية، الذي يهدف إلى توحيد الصف ولمّ الشمل من أجل الدفاع عن القضية الفلسطينية العادلة، يُعد جريمة مكتملة الأركان، ورسالة واضحة بأن الاحتلال يسعى لإفشال أي جهد عربي أو إقليمي يهدف إلى إعادة اللحمة الوطنية الفلسطينية ومواجهة الاحتلال بسياسة موحدة.

وشدد الأمين العام المساعد لحزب الجيل ، على أن قطر، التي احتضنت على مدار الأعوام الماضية مؤتمرات ومبادرات لدعم الشعب الفلسطيني والتأكيد على حقه المشروع في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، لم تكن يومًا سوى دولة داعمة للاستقرار والسلام في المنطقة، وأن استهدافها بهذا الشكل يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي العربي بأسره.

وطالب عز المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، والجامعة العربية، بالتحرك الفوري لوقف هذه الاعتداءات، وعدم السماح للاحتلال الإسرائيلي بفرض سياسة الأمر الواقع، أو بتعطيل الجهود التي تبذلها الدول العربية، وفي مقدمتها قطر، لدعم الحقوق الفلسطينية.

واختتم الأمين العام المساعد للحزب تصريحاته بالتأكيد على أن حزب الجيل الديمقراطي يقف بكل قوة إلى جانب دولة قطر الشقيقة، وإلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله العادل من أجل التحرر وإقامة دولته المستقلة، داعيًا كل القوى الوطنية العربية إلى إدراك خطورة المرحلة، وتوحيد المواقف في مواجهة هذه السياسات العدوانية التي تستهدف المنطقة بأسرها، محملًا الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن أي تبعات قد تمس استقرار وأمن المنطقة.