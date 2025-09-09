بث مباشر| أحمد موسى يعلق على مباراة مصر وبوركينا فاسو

علق الإعلامي أحمد موسى، على أحداث مباراة مصر وبوركينا فاسو، وعلى مجريات المباراة والتي انطلقت منذ قليل، مشيرا إلى انه حكم دون المستوى المطلوب لمثل هذه المباراة.



وأضاف أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن الشعب المصري يتابع المباراة بكل قوة المباراة، متابعا :"يا خبر أبيض مش معقول جون ولا أوفسيت".

وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن :"الجون كان هيبقي مزيكا والحكم ظلم مصر والتحكيم ظالمنا يا جماعة، وهذه الكرة جون بلا شك وإزاي تتحسب تسلل، ومنتخب مصر بيلعب ببطولة ومباراة قوية".

