أمريكا منحت الضوء الأخضر لإسرائيل| أحمد موسى ينفعل على الهواء

انفعل الإعلامي أحمد موسى، على العدوان الإسرائيلي في دولة قطر، قائلا :"عدون صهيوني سافر ضد دولة عربية بضوء أخضر من الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن : أمريكا منحت الضوء الأخضر لإسرائيل لقصف مقرات حماس في الدوحة.

وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن امريكا تعلم بالضربة ومن أعطى الضوء الاخضر لهذه الضربة والاعتداء الصهيوني ضد دولة قطر.

وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن اسرائيل انتظرت إلى رجعوا من تركيا حتى تنفذ هذه الضربة، مستدركا أن نفذت ضربة لمقار حركة حماس في دولة قطر.

وأشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن ما حدث ما هو إلا عدوان صهيوني سافر ضد دولة عربية شقيقة، لافتا إلى أن العالم لم يتحرك تماما.

