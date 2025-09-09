قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مانشستر سيتي يعلق علي إصابة عمر مرموش مع منتخب مصر أمام بوركينا فاسو
استهداف قادة حماس في الدوحة| ضربة عسكرية أم رسالة سياسية تعيد رسم ملامح الصراع؟ خبير يجيب
البيت الأبيض: ترامب طلب من مستشاره إبلاغ الدوحة بالهجوم الإسرائيلي الوشيك
الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تستمر في إجرامها وتتجاوز حدودها وتقصف دولا أخرى
مصر والرئيس السيسي كلمة السر.. لقاء ثلاثي بالقاهرة يتوج اتفاقاً بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية
وزير الرياضة يثني على المنتخب ويؤكد: خطوة تفصلنا عن كأس العالم
ما حكم التحايل بالزواج العرفي من أجل الحصول على المعاش؟.. أمين الفتوى يوضح
مدير الوكالة الدولية للطاقة: دور مصر وإشراف الرئيس السيسي وراء نجاح الاتفاق مع إيران
مفتي الجمهورية يدين العدوان الصهيوني الغاشم على قطر
تفاصيل حديث الرئيس السيسي مع الأمير تميم بعد الهجوم الإسرائيلي على الدوحة
وزير الخارجية: نعمل على تقريب وجهات النظر بين الدول الأوروبية وإيران
الرئيس السيسي يؤكد دعم مصر الكامل لما تتخذه قطر من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها
توك شو

أمريكا منحت الضوء الأخضر لإسرائيل| أحمد موسى ينفعل على الهواء

أحمد موسى
أحمد موسى
عادل نصار

انفعل الإعلامي أحمد موسى، على العدوان الإسرائيلي في دولة قطر، قائلا :"عدون صهيوني سافر ضد دولة عربية بضوء أخضر من الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن : أمريكا منحت الضوء الأخضر لإسرائيل لقصف مقرات حماس في الدوحة.
وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن امريكا تعلم بالضربة ومن أعطى الضوء الاخضر لهذه الضربة والاعتداء الصهيوني ضد دولة قطر.
وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن اسرائيل انتظرت إلى رجعوا من تركيا حتى تنفذ هذه الضربة، مستدركا أن نفذت ضربة لمقار حركة حماس في دولة قطر.
وأشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن ما حدث ما هو إلا عدوان صهيوني سافر ضد دولة عربية شقيقة، لافتا إلى أن العالم لم يتحرك تماما.
 

