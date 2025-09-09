قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ثورة في صور السيلفي.. آبل تقدم كاميرا Center Stage الأمامية بمستشعر مربع في iPhone 17
مانشستر سيتي يعلق علي إصابة عمر مرموش مع منتخب مصر أمام بوركينا فاسو
استهداف قادة حماس في الدوحة| ضربة عسكرية أم رسالة سياسية تعيد رسم ملامح الصراع؟ خبير يجيب
البيت الأبيض: ترامب طلب من مستشاره إبلاغ الدوحة بالهجوم الإسرائيلي الوشيك
الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تستمر في إجرامها وتتجاوز حدودها وتقصف دولا أخرى
مصر والرئيس السيسي كلمة السر.. لقاء ثلاثي بالقاهرة يتوج اتفاقاً بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية
وزير الرياضة يثني على المنتخب ويؤكد: خطوة تفصلنا عن كأس العالم
ما حكم التحايل بالزواج العرفي من أجل الحصول على المعاش؟.. أمين الفتوى يوضح
مدير الوكالة الدولية للطاقة: دور مصر وإشراف الرئيس السيسي وراء نجاح الاتفاق مع إيران
مفتي الجمهورية يدين العدوان الصهيوني الغاشم على قطر
تفاصيل حديث الرئيس السيسي مع الأمير تميم بعد الهجوم الإسرائيلي على الدوحة
وزير الخارجية: نعمل على تقريب وجهات النظر بين الدول الأوروبية وإيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

نتنياهو: لا حصانة لقادة الفصائل الفلسطينية.. ونفذنا وعدنا بتصفية منفذي هجوم 7 أكتوبر

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

أكد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم، أن إسرائيل "أوفت بوعدها" بتصفية منفذي هجوم 7 أكتوبر، مشددًا على أن قادة الفصائل الفلسطينية "لن يحظوا بأي حصانة أينما كانوا".

وقال نتنياهو في تصريحات صحفية: "وجهت الجهات الأمنية والعسكرية بالاستعداد لاستهداف قيادات حماس"، مضيفًا أن هناك "فرصة عملياتية سانحة ظهرت اليوم للقضاء على قيادة الحركة، ووجهت بتنفيذ العملية مع وزير الدفاع".

وأضاف: "نفذ طيارونا المهمة بدقة، واستهدفوا قادة حماس في مواقعهم"، في إشارة إلى ما وصفه بـ"رد على الاحتفال الذي أقامته الحركة بهجوم 7 أكتوبر من خارج قطاع غزة".

وشدد نتنياهو على أن "إسرائيل في حالة حرب مع حماس من أجل تحرير المخطوفين، مشيرًا إلى أن "الذين هاجمونا واحتفلوا بالسابع من أكتوبر، واجهناهم اليوم، وسنواصل ملاحقتهم".

وتابع: "سأحاسب كل القتلة، وسأفعل كل ما يلزم لضمان أمن الأجيال القادمة"، مضيفًا: "قادة حماس احتفلوا بالسابع من أكتوبر في قطر، وقد هاجمناهم في المكان نفسه".

وفي سياق متصل، قال نتنياهو إن حكومته "أزالت التهديد الإيراني الوجودي من فوق رؤوس الإسرائيليين"، مؤكدا أن "إسرائيل وافقت على الأسس التي وضعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

واختتم نتنياهو تصريحاته بالقول: "لن نعطي مستقبلا أي حصانة، ويجب أن يعرف أعداؤنا أن دم شعبنا ليس مهدورًا".

رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إسرائيل قادة الفصائل الفلسطينية استهداف قيادات حماس قطر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات

مكتب التنسيق يعلن نتائج المرحلة الثالثة لتنسيق طلاب الثانوية العامة عبر هذا الرابط

ننشر تفاصيل أول دعويىن أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

ننشر تفاصيل أول دعويىن أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

وزير التربية والتعليم

الطلاب هيدخلوا على مراحل| قرار عاجل بشأن العام الدراسي الجديد في المدارس

محمد رمضان

رفض استئناف نجل محمد رمضان على إيداعه دار رعاية بسبب مشاجرة نيو جيزة

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل من وزير التعليم بشأن "أعمال السنة" في العام الدراسي الجديد

وزير التربية والتعليم

التعليم تدرس صرف حافز شهري 1000 جنيه للمعلمين اعتبارا من نوفمبر المقبل

مكتبات المدارس

قرار عاجل من التعليم بشأن مكتبات المدارس قبل العام الدراسي الجديد

أرشيفية

وسائل إعلام قطرية: استشهاد 5 أشخاص في قصف إسرائيلي استهدف الدوحة

ترشيحاتنا

راغب علامة وفضل شاكر

نجل فضل شاكر للفنان راغب علامة: المحكمة العسكرية برأت والدي

هنا الزاهد

بفستان مجسم.. هنا الزاهد تستعرض جمالها

هاله صدقي

هالة صدقي تتألق على ريد كاربت مهرجان بردية

بالصور

لامتصاص أكبر .. أفضل الأوقات لتناول الفيتامينات

الوقت المناسب لتناول المكملات الغذائية الشائعة
الوقت المناسب لتناول المكملات الغذائية الشائعة
الوقت المناسب لتناول المكملات الغذائية الشائعة

مقاومة الأنسولين والزهايمر.. فوائد غير متوقعة للشاي الأخضر

الشاي الاخضر
الشاي الاخضر
الشاي الاخضر

تصاعد الأحداث في الحلقة الرابعة من الوكيل .. مفاجآت وصراعات تكشف خفايا عالم التيك توك

تامر فرج
تامر فرج
تامر فرج

لقصة حب مثالية.. كيف تحمي نفسك من التعلق المرضي؟

مخاطر التعلق المرضي في العلاقات العاطفية
مخاطر التعلق المرضي في العلاقات العاطفية
مخاطر التعلق المرضي في العلاقات العاطفية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: أسيوط.. هل يتلقى الطالب مادة الذكاء الاصطناعي عبر أبراج الحمام؟

عادل نصار

عادل نصار يكتب: هل تحققت تحذيرات الرئيس من اتساع صراع غزة بضرب قطر

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب.. الإستخبارات الإسرائيلية وأسطورة الجيش الذي لا يُقهر

محمد مندور

محمد مندور يكتب: كيف تتعامل قمة بريدج مع الذكاء الاصطناعي ؟

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من هدم الأوطان إلى أوهام الدولة.. المأزق المستحيل للجماعات المتطرفة

المزيد