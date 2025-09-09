نتنياهو: لا حصانة لقادة الفصائل الفلسطينية.. ونفذنا وعدنا بتصفية منفذي هجوم 7 أكتوبر

أكد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم، أن إسرائيل "أوفت بوعدها" بتصفية منفذي هجوم 7 أكتوبر، مشددًا على أن قادة الفصائل الفلسطينية "لن يحظوا بأي حصانة أينما كانوا".

وقال نتنياهو في تصريحات صحفية: "وجهت الجهات الأمنية والعسكرية بالاستعداد لاستهداف قيادات حماس"، مضيفًا أن هناك "فرصة عملياتية سانحة ظهرت اليوم للقضاء على قيادة الحركة، ووجهت بتنفيذ العملية مع وزير الدفاع".

وأضاف: "نفذ طيارونا المهمة بدقة، واستهدفوا قادة حماس في مواقعهم"، في إشارة إلى ما وصفه بـ"رد على الاحتفال الذي أقامته الحركة بهجوم 7 أكتوبر من خارج قطاع غزة".

وشدد نتنياهو على أن "إسرائيل في حالة حرب مع حماس من أجل تحرير المخطوفين، مشيرًا إلى أن "الذين هاجمونا واحتفلوا بالسابع من أكتوبر، واجهناهم اليوم، وسنواصل ملاحقتهم".

وتابع: "سأحاسب كل القتلة، وسأفعل كل ما يلزم لضمان أمن الأجيال القادمة"، مضيفًا: "قادة حماس احتفلوا بالسابع من أكتوبر في قطر، وقد هاجمناهم في المكان نفسه".

وفي سياق متصل، قال نتنياهو إن حكومته "أزالت التهديد الإيراني الوجودي من فوق رؤوس الإسرائيليين"، مؤكدا أن "إسرائيل وافقت على الأسس التي وضعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

واختتم نتنياهو تصريحاته بالقول: "لن نعطي مستقبلا أي حصانة، ويجب أن يعرف أعداؤنا أن دم شعبنا ليس مهدورًا".