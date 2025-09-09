هل تتأثر الوساطة القطرية في ملف غزة بعد الهجمات الإسرائيلية؟.. الديهي يجيب

كشف الإعلامي نشأت الديهي عن انعكاسات خطيرة للهجوم الإسرائيلي الذي استهدف قادة من حركة حماس في قطر، موضحًا أن الدوحة أعلنت أن ما جرى "سيؤثر بشكل مباشر على مسار المفاوضات الجارية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة"، مع احتمالية تعليق هذه المفاوضات خلال الفترة المقبلة.



وأضاف "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الثلاثاء، أن "فرص التوصل لاتفاق أصبحت أكثر غموضاً"، مشيراً إلى أن "العملية الإسرائيلية زادت من تعقيد الموقف، خصوصاً في ظل مخاوف من تصفية أو اغتيال الأسرى المحتجزين لدى الحركة".

وأشار إلى أن المواقف الرسمية العربية، إلى جانب تركيا والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والفاتيكان، أدانت الهجوم، واعتبرته "انتهاكاً صارخاً لسيادة دولة مستقلة"، معلنة تضامنها مع قطر والتشديد على أن "أمن أي دولة عربية خط أحمر".

وأكد أن "إسرائيل فقدت ما جنته من مكاسب خلال عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وخسرت احترام العالم، لتصبح صورتها مشوهة ومطبوعة بدماء الشعب الفلسطيني.