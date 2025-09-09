الديهي يشيد باجتماع مدبولي لمتابعة الإجراءات المقترحة للتعامل مع انهيار عدد من العقارات

أشاد الإعلامي نشأت الديهي، بالاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة الإجراءات المقترحة للتعامل مع انهيار عدد من العقارات.



وقال "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"،، "كل يوم نخرج على خبر صادم بانهيار عقار في الإسكندرية أو في القاهرة أو في بنها".



وأضاف "اعتقد أن انهيار العقارات لها أسباب واعتقد أن فتح الملف مهم، وكان من المهم للحكومة أن تفتح هذا الملف وأن تأتي متأخرًا أفضل من ألا تأتي".



وتابع "عيب أن فيه عقار ينهار في مصر في هذا التوقيت بد كل هذه الانجازات في البنية التحتية، لما يبقى فيه عقار ينهار يبقى نتيجة تقصير من المالك أو السكان أو الحي أو كل ده".



واستطرد "مفيش أي حاجة بتحصل إلا لما يكون لها سبب وكان لابد وأن تصدر قرارات حاسمة ضد كل من تسول له نفسه أن يعرض حياة المواطنين للخطر".