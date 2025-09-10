قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

حكم مُصاحبة أصدقاء السوء وعدم القدرة على الابتعاد .. أمين الفتوى يجيب

الشيخ عويضة عثمان
الشيخ عويضة عثمان
عبد الرحمن محمد

أكد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الصديق له تأثير كبير على حياة الإنسان، حتى لو كان الإيمان قويًا.

 وجاء ذلك ردًا على سؤال أحد الشباب ويدعى آدم أحمد أبوموسى، الذي تساءل عن حكم استمرار صداقته بأشخاص يسلكون طرقًا غير مستقيمة رغم تعلقه بهم.

وأوضح أمين الفتوى، خلال تصريحات تلفزيونية ، أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بقوله: «المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل»، مشيرًا إلى أن الإنسان قد يضعف وينجرف وراء سلوكيات أصدقائه مهما كانت نواياه صالحة.

وشدّد على أن فكرة إنقاذ الصديق من الانحراف ليست مضمونة، خاصة في فترة الشباب، حيث يمكن أن يتحول التأثير في الاتجاه العكسي. 

وأكد أن الحل الأمثل هو الابتعاد عن أصدقاء السوء، مع استمرار النصح لهم من بعيد، مثل التواصل بين الحين والآخر لتذكيرهم بالله وبالأخلاق الفاضلة، دون الانخراط في جلساتهم أو مشاركتهم أفعالهم.

وأشار عثمان إلى أنه إذا تاب هؤلاء الأصدقاء وعادوا إلى الطريق الصحيح، فلا مانع من استعادة الصلة بهم، لكن الأصل أن يحافظ الشاب على دينه وأخلاقه، وأن يجاهد نفسه ليبقى بعيدًا عن مواطن الخطر والزلل.

ماذا يحدث لجسمك عند شرب فنجان قهوة على الريق؟
يغني عن حقن الأنسولين.. علاج مُبتكر لـ مرض السكري من النوع الثاني

تقلصات العضلات .. أسبابها وأعراضها وطرق العلاج والوقاية

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرقوق؟.. فوائد غير مُتوقعة تعرّف عليها

