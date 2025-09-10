خالد الغندور يكشف مصير أحمد عبدالقادر مع الأهلي في يناير

كشف الإعلامي خالد الغندور، عن مصير أحمد عبدالقادر نجم النادي الأهلي مع المارد الأحمر أو الرحيل في يناير المقبل، خاصة وأن مبدع يمتلك عروضًا من الدوري الليبي.

وقال الغندور خلال توليه في برنامجه المذاع على شاشة قناة «المحور»: «وليد صلاح الدين مدير الكرة بالنادي الأهلي، سيعقد جلسة مع عبدالقادر خلال فترة التوقف لحسم موقفه».

وتابع: «هناك عروض من الدوري الليبي وصلت لعبدالقادر ووليد صلاح الدين حضر مع اللاعب المشارك في الملف الأول معه، مشيرًا إلى أن عبدالقادر أبلغ رسميا أهله جاهزون هناك ولكن بعد معرفة موقفه من الحصول على فرصة في البداية في منطقة التوقف.

واحتفظ خالد الغندور بصاحبه قائلًا: «الأهلي ينوي بيع عبدالقادر في يناير في حال عدم تجديده، لا يفوز بجائزة أفضل لاعب بالرحيل، غولدمان نهاية الموسم للحصول على المال من بيعه».



وأشار إلى أن عبدالقادر عاد لتدريبات الفريق الأهلي من جديد بعد استبعاده خلال فترة تواجد المدرب خوسيه ريبيرو المدير الفني السابق للمارد الأحمر، والذي تمت إقالته بسبب سوء النتائج.