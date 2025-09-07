تأجيل التفاوض مع أحمد عبد القادر لتجديد عقده.. تفاصيل

كشف الإعلامي خالد الغندور عن تأجيل التفاوض مع اللاعب أحمد عبد القادر مع النادي الأهلي .

وكتب خالد الغندور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"تأجيل التفاوض مع أحمد عبد القادر لتجديد عقده".



و قال الاعلامي أحمد شوبير: ''أحمد عبد القادر أصبح لديه فرصة في المشاركة مع الفريق بعد العودة للتدريبات الجماعية بقرار من عماد النحاس ووليد صلاح الدين، حد طلع قال الأهلي هيجدد له، مفيش حاجة من دي دلوقتي النادي قافل الملفات دي لحد ما يشوف مردوده مع الفريق، واللاعب نفسه مش هيجدد إلا لو ضمن إنه هيلعب وهيشارك".



ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته لمواجهة إنبي المقرر لها الأحد 14 سبتمبر على استاد المقاولون العرب، ضمن الجولة السادسة من منافسات الدوري الممتاز

وتشهد البطولة توقفًا خلال الفترة من 1 إلى 12 سبتمبر بسبب ارتباط المنتخب الوطني بمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.