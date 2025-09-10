الخطيب يطلب تقريرا مفصلا من مديري الأهلي

طلب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي تقريرا مفصلا من كل مدير إدارة سواء بالمقر الرئيسي أو الفروع عن احتياجاته وما تم خلال الفترة الماضية.

كما تضمن الطلب الذي يشرف على تنفيذه الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي أن يكون هناك تقرير ايضا من مديري الفروع أنفسهم.

وعقد الدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي، اجتماعًا بمقر النادي بالجزيرة، مع مديري الأفرع والإدارات والقطاعات التنفيذية، لمناقشة الترتيبات النهائية لانعقاد الجمعية العمومية الخاصة، المقرر إقامتها يوم الجمعة 19 سبتمبر الجاري، لاعتماد تعديلات لائحة النظام الأساسي بما يتوافق مع القانون رقم 71 لسنة 2017 وتعديلاته بالقانون رقم 171 لسنة 2025.

أكد المدير التنفيذي على أهمية توفير كل سبل الراحة للأعضاء وتهيئة الأجواء الملائمة لضمان مشاركتهم في هذا الحدث التاريخي، بما يليق بمكانة الأهلي، مشددًا على أن النادي حريص على أن تكون الصورة التي يظهر بها أعضاؤه في هذا اليوم الاستثنائي على أعلى درجة من التنظيم والاحترافية.

وأوضح أن انعقاد الجمعية العمومية يأتي تنفيذًا لقرار وزارة الشباب والرياضة، بتوفيق أوضاع الأندية وفق التعديلات الأخيرة لقانون الرياضة، مشيرًا إلى أن الأهلي يلتزم بكافة الضوابط القانونية والإجرائية، انطلاقًا من مسؤوليته المؤسسية ودوره الريادي.