حقيقة تعاقد الأهلي مع السويسري فيشر

اكدت إدارة الكرة بالاهلي ان السويسري أورس فيشر المدير الفني لسابق لنادي يونيون برلين الألماني واحد من الأسماء الموجودة علي طاولة الإجتماعات لإختياره كمدير فني.

وقال مصدر بالأهلي في تصريحات خاصة لصدي البلد ان فيشر لم يتم التوصل لإتفاق معه كما تردد.

وأضاف أن فيشر واحد من قائمة مختصرة مطروح التعاقد مع احدها ولكن لم يتم الإتفاق النهائي معه.

وأوضح أن القائمة تضم مدربين أخرين وسوف يتم حسم الأمر خلال الساعات القليلة المقبلة .

وكان الأهلي قد وجه الشكر للإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق بعد تدهور النتائج والخسارة من بيراميدز بهدفين نظيفين.

