أخبار البلد

مدبولي لـ صدى البلد: نعمل على زيادة التبادل التجاري مع تونس إلى مليار دولار

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء
محمود مطاوع

رد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على سؤال “صدى البلد” بشأن أهم الاتفاقيات والوثائق التي سيتم توقيعها غدا الخميس، خلال انعقاد اللجنة العليا المصرية التونسية وأهم الملفات التي سيتم مناقشتها مع نظيرته التونسية.

وقال رئيس الوزراء إنه سيتم توقيع اتفاقيات في مجال الاستثمار والصحة والشباب والرياضة والتجارة والتنمية الاقتصادية.  

وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تفعيل هذه الاتفاقيات من خلال السردية الاقتصادية التي تعمل على تفعيل الاتفاقيات بين مصر وأي دولة أخرى، مشيرا إلى أن هذا يكون بمثابة نافذة للقطاع الخاص المصري لأنه يستطيع الخروج والعمل خارج حدود مصر ويصدر أيضا، وفي نفس الوقت تكون فرصة لجذب استثمارات أجنبية مباشرة لمصر.

وتحدث مثل هذه الشركات بين القطاع الخاص المصري وأي دولة أخرى يستطيع أن يستثمر فيه أو نقوم بالتصدير لها.

وأشار مدبولي إلى أن الرئيس السيسي استقبل اليوم سارة الزعفراني رئيسة الوزراء التونسية وتمت المناقشة مضاعفة حجم التبادل التجاري بين البلدين من 500 مليون دولار إلى مليار دولا خلال عامين، وهذا من خلال الاستثمارت بين البلدين.

مدبولي مجلس الوزراء الاتفاقيات اللجنة العليا المصرية التونسية الاستثمار والصحة الحكومة

