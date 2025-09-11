أسعار الخضار والفاكهة في سوق العبور

فتاوى وأحكام| هل يقع طلاق الزوج على فراش الموت وموقف الميراث.. أمين الفتوى يجيب.. حكم السير المخالف في الطرق العامة؟.. الإفتاء تجيب.. أنام عن صلاة الفجر فهل يصح تأديتها بعد شروق الشمس؟ وهل علي إثم؟