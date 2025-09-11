قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

أسعار الخضار والفاكهة في سوق العبور

خضروات وفاكهة
خضروات وفاكهة
ولاء عبد الكريم

شهدت أسعار الخضار والفاكهة خلال اليوم الخميس 11 سبتمبر 2025 في سوق العبور لتجارة الجملة.

أسعار الخضار

الطماطم تتراوح بين 5 و10 جنيهات.

البطاطس تتراوح بين 6 و9 جنيهات.

البصل الأحمر يتراوح بين 6 و9 جنيهات.

البصل الأبيض يتراوح بين 8 جنيهات و12 جنيهًا.

الكوسة تتراوح بين 8 و12 جنيهًا.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 4 و7 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 7 و10 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 8 جنيهات و12 جنيهًا.

الخيار الصوب يتراوح بين 10 جنيهات و12 جنيهًا.

الخيار البلدي يتراوح بين 8 و10 جنيهات.

أسعار الفاكهة

كانتلوب: يتراوح بين 5 و9 جنيهات.

برتقال صيفي يتراوح بين 25 و 45 جنيهًا.

