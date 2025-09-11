أسعار الخضار والفاكهة في سوق العبور

شهدت أسعار الخضار والفاكهة خلال اليوم الخميس 11 سبتمبر 2025 في سوق العبور لتجارة الجملة.
أسعار الخضار
الطماطم تتراوح بين 5 و10 جنيهات.
البطاطس تتراوح بين 6 و9 جنيهات.
البصل الأحمر يتراوح بين 6 و9 جنيهات.
البصل الأبيض يتراوح بين 8 جنيهات و12 جنيهًا.
الكوسة تتراوح بين 8 و12 جنيهًا.
الباذنجان البلدي يتراوح بين 4 و7 جنيهات.
الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 7 و10 جنيهات.
الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 8 جنيهات و12 جنيهًا.
الخيار الصوب يتراوح بين 10 جنيهات و12 جنيهًا.
الخيار البلدي يتراوح بين 8 و10 جنيهات.
أسعار الفاكهة
كانتلوب: يتراوح بين 5 و9 جنيهات.
برتقال صيفي يتراوح بين 25 و 45 جنيهًا.