قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تصعيد إماراتي ضد إسرائيل: استفزازات نتنياهو ضد قطر عدوان على المنظومة الخليجية
رئيس الوزراء: منتدى رجال الأعمال المصري التونسي بداية لفتح أبواب جديدة أمام القطاع الخاص
وزير الاستثمار: نسعى لمضاعفة التبادل التجاري مع تونس ليصل إلى مليار دولار خلال عامين
حماس تنعى نجل خليل الحية ومدير مكتبه و3 مرافقين ارتقوا في هجوم قطر
حماس: الهجوم الإسرائيلي على مكتبنا في الدوحة جريمة مكتملة الأركان
حماس: الهجوم الإسرائيلي على الدوحة إعلان حرب
الغندور يكشف مفاجأة مجلس حسين لبيب: لا يحق له إقالة فيريرا
700 جنيه| مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 الآن
توقيع 8 مذكرات تفاهم في ختام اجتماعات اللجنة العليا المصرية التونسية بالقاهرة
أمير قطر يتقدم مراسم تشييع ضحايا الهجوم الإسرائيلي على الدوحة | شاهد
محافظ أسوان يشارك طلاب أكاديمية العلوم والتكنولوجيا والنقل البحري حفل التخرج
أول رد لنادي تشيلسي على التهم المنسوبة إليه من الاتحاد الإنجليزي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

لقاء خاص لإكسترا نيوز مع محافظ الجيزة خلال تفقده الاستعدادات الجارية الافتتاح المتحف المصري الكبير

المتحف المصرى الكبير
المتحف المصرى الكبير
علي مكي

قال المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، إن المحافظة تواصل العمل على مدار الساعة استعدادًا لافتتاح المتحف المصري الكبير، وهو حدث عالمي استثنائي، مؤكدًا أن جميع أجهزة الدولة تعمل في تناغم كامل لضمان جاهزية المنطقة المحيطة لاستقبال ضيوف مصر من مختلف أنحاء العالم.

وفي لقاء خاص على قناة "إكسترا نيوز"، أوضح النجار أن الجهود تشمل أعمال تطوير شامل للبنية التحتية في المنطقة المحيطة بالمتحف، قائلًا: "نفذنا أعمال تطوير للأسفلت، والهارد سكيب، واللاند سكيب، بالإضافة إلى التشجير، بما يتماشى مع الطابع الأثري المميز للمنطقة".

وردًا على سؤال حول جاهزية الطريق الصحراوي الذي يربط مطار سفنكس بالمتحف الكبير، أشار المحافظ إلى أن تطوير الطريق تم وفق رؤية بصرية شاملة، قائلاً: "التصور العام من تنفيذ مكاتب استشارية متخصصة، وشركات ذات كفاءة عالية، ويشمل تطوير الطريق من نادي الرماية حتى المطار، بما يضفي روحًا جمالية تتناسب مع المنطقة الأثرية الفريدة".

كما أكد النجار أن الأعمال الجارية على الطرق الحيوية القريبة من المتحف – مثل الطريق الدائري – ستُستكمل بالتنسيق مع الجهات المختصة، وأن المحافظة حريصة على إنجاز الأعمال دون تعطيل حركة المواطنين اليومية.

وحول مدى التعاون مع جامعة القاهرة وغيرها من المؤسسات الأكاديمية، قال النجار: "لدينا بروتوكولات تعاون قائمة بالفعل مع الجامعات والجهات الاستشارية، خاصة كلية الهندسة بجامعة القاهرة، ونستفيد من خبراتهم في مثل هذه المشروعات الكبرى".

وفيما يتعلق بدور الشباب والمجتمع المدني، كشف محافظ الجيزة عن مشاركة نشطة من المجموعات الشبابية والمبادرات الأهلية في الاستعدادات، قائلاً: "المبادرات موجودة بالفعل، وتصل إلى ذروتها مع اقتراب موعد الافتتاح".

المتحف المصرى الكبير محافظ الجيزة أعمال تطوير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تصريحات الوزير.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

بعد إعلان المستحقين رسميًا.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

اضافة المواليد الجدد على التموين

رسمياً .. إضافة المواليد على بطاقات التموين| الموعد والخطوات

اضافة المواليد لبطاقة التموين 2025

بعد إعلان الوزير.. طريقة إضافة المواليد الجدد على التموين| الأوراق والشروط

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

توقف خدمات شحن العدادات مسبقة الدفع بسبب أعمال التحديث في 3 محافظات

توقف خدمات شحن العدادات مسبقة الدفع في 3 محافظات.. تعرف عليها

مستشفي 6 اكتوبر الدقي

مصدر يكشف سبب فقدان 4 مرضي بصرهم داخل مستشفي 6 أكتوبر بالدقي

الفنان محمد فاروق شيبا

شيبا معاه حكاية.. القصة الكاملة للقبض على الفنان محمد فاروق

انقطع «الواير» وأصيب الطالبين.. تفاصيل سقوط أسانسيرمن الطابق الثالث

انقطع «الواير».. تفاصيل سقوط أسانسير من الطابق الثالث

ترشيحاتنا

حسام غالي

لاعب الزمالك السابق يعلق على تصريحات حسام غالي بشأن ترشحه لرئاسة الأهلي

وزير الشباب والرياضة

صبحي يتابع عملية التطوير بمراكز الشباب بمحافظات الجمهورية

حسام غالي

الأهلي خيره علينا.. رد مثير من أسامة حسني على تصريحات حسام غالي

بالصور

صحة الشرقية تنظم فعاليات المؤتمر الثالث لقسم القلب بالزقازيق العام

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

تعيد ثقتك بنفسك .. طرق طبيعية وطبية آمنة لوقف تساقط الشعر

طرق فعّالة لوقف تساقط الشعر
طرق فعّالة لوقف تساقط الشعر
طرق فعّالة لوقف تساقط الشعر

ريم مصطفى تودع الصيف بإطلالات لافتة تجمع بين الجاذبية والبساطة|شاهد

ريم مصطفى
ريم مصطفى
ريم مصطفى

أعراض جرثومة المعدة عند النساء والرجال

اعراض جرثومة المعدة
اعراض جرثومة المعدة
اعراض جرثومة المعدة

فيديو

صورة من ختام التدريبات

رئيس الأركان يشهد تنفيذ المرحلة الختامية لتدريب النجم الساطع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

المزيد