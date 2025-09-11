لقاء خاص لإكسترا نيوز مع محافظ الجيزة خلال تفقده الاستعدادات الجارية الافتتاح المتحف المصري الكبير

قال المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، إن المحافظة تواصل العمل على مدار الساعة استعدادًا لافتتاح المتحف المصري الكبير، وهو حدث عالمي استثنائي، مؤكدًا أن جميع أجهزة الدولة تعمل في تناغم كامل لضمان جاهزية المنطقة المحيطة لاستقبال ضيوف مصر من مختلف أنحاء العالم.

وفي لقاء خاص على قناة "إكسترا نيوز"، أوضح النجار أن الجهود تشمل أعمال تطوير شامل للبنية التحتية في المنطقة المحيطة بالمتحف، قائلًا: "نفذنا أعمال تطوير للأسفلت، والهارد سكيب، واللاند سكيب، بالإضافة إلى التشجير، بما يتماشى مع الطابع الأثري المميز للمنطقة".

وردًا على سؤال حول جاهزية الطريق الصحراوي الذي يربط مطار سفنكس بالمتحف الكبير، أشار المحافظ إلى أن تطوير الطريق تم وفق رؤية بصرية شاملة، قائلاً: "التصور العام من تنفيذ مكاتب استشارية متخصصة، وشركات ذات كفاءة عالية، ويشمل تطوير الطريق من نادي الرماية حتى المطار، بما يضفي روحًا جمالية تتناسب مع المنطقة الأثرية الفريدة".

كما أكد النجار أن الأعمال الجارية على الطرق الحيوية القريبة من المتحف – مثل الطريق الدائري – ستُستكمل بالتنسيق مع الجهات المختصة، وأن المحافظة حريصة على إنجاز الأعمال دون تعطيل حركة المواطنين اليومية.

وحول مدى التعاون مع جامعة القاهرة وغيرها من المؤسسات الأكاديمية، قال النجار: "لدينا بروتوكولات تعاون قائمة بالفعل مع الجامعات والجهات الاستشارية، خاصة كلية الهندسة بجامعة القاهرة، ونستفيد من خبراتهم في مثل هذه المشروعات الكبرى".

وفيما يتعلق بدور الشباب والمجتمع المدني، كشف محافظ الجيزة عن مشاركة نشطة من المجموعات الشبابية والمبادرات الأهلية في الاستعدادات، قائلاً: "المبادرات موجودة بالفعل، وتصل إلى ذروتها مع اقتراب موعد الافتتاح".