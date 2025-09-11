قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدير اعمال حياة الفهد يكشف حقيقة تدهور حالتها الصحية وسفرها إلى بريطانيا

حياة الفهد
حياة الفهد
تقى الجيزاوي


تصدرت الفنانة حياة الفهد مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية بعد تداول العديد من الأخبار التى تفيد   بنقلها إلى بريطانيا بعد تدهور حالتها الصحية .

وفى اول تعليق لمدير أعمالها   يوسف الغيث عبر et بالعربي ، نفي كل ما تداول بشأن هذه الأخبار الذى وصفها بالغير صحيحة وان هذا الكلام ليس له اى اساس من الصحة.

وأكد يوسف الغيث ان حياة الفهد مازالت متواجدة فى الكويت وأنهم بالفعل ارسلوا جميع الفحوصات الطبية الخاصة للأطباء المختصة والأن فى انتظار الرد فى بداية الأسبوع المقبل لتحديد الخطوة المقبلة.

حفيد حياة الفهد يكشف تطورات حالتها الصحية

وكان كشف خالد العبيد حفيد الفنانة القديرة حياة الفهد خلال الفترة الماضية تطورات حالتها الصحية في تسجيل صوتي على انستجرام.

وقال حفيد حياة الفهد ، إن حالتها الصحية مستقرة 
بعد تعرضها لجلطة دماغية مفاجئة مؤخرًا، والتحضيرات جارية لسفرها إلى الخارج لاستكمال العلاج.

من هى حياة الفهد 

وحياة الفهد هي فنانة كويتية بارزة، تُعد من أبرز رموز الدراما الخليجية والعربية، وُلدت عام 1948 في الكويت.

بدأت مسيرتها الفنية في ستينيات القرن الماضي، وتمكنت بموهبتها الفطرية وحضورها القوي من كسب مكانة خاصة لدى الجمهور.

عُرفت بأدوارها المتنوعة التي تجمع بين الكوميديا والتراجيديا، وقدمت أعمالاً تلفزيونية ومسرحية وسينمائية لا تزال راسخة في الذاكرة، مثل رقية وسبيكة، والحيالة والخراز.

تميزت حياتها الفنية بالجرأة في اختيار النصوص، وإبراز القضايا الاجتماعية والإنسانية في الخليج، مما جعلها تُلقب بـ”سيدة الشاشة الخليجية”.

إلى جانب التمثيل، شاركت في الكتابة والإنتاج، وظلت حتى اليوم أيقونة فنية تحظى بمحبة الأجيال المختلفة.

حياة الفهد حالة حياة الفهد تطورات الحالة الصحية لحياة الفهد

