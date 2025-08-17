تفاصيل تطور الحالة الصحية للفنانة حياة الفهد

كشف خالد العبيد حفيد الفنانة القديرة حياة الفهد ، تطورات حالتها الصحية في تسجيل صوتي على انستجرام.

وقال حفيد حياة الفهد ، إن حالتها الصحية مستقرة

بعد تعرضها لجلطة دماغية مفاجئة مؤخرًا، والتحضيرات جارية لسفرها إلى الخارج لاستكمال العلاج.

من جهته، أوضح مدير أعمالها، يوسف الغيث، في مداخلة على برنامج "تفاعلكم" عبر قناة العربية، أن حياة الفهد دخلت المستشفى قبل أسبوعين لإجراء عملية قسطرة، وتدهورت حالتها فجأة ما استدعى نقلها إلى العناية المركزة، مضيفًا أن العائلة فضّلت التكتّم احترامًا لخصوصيتها قبل الإعلان الرسمي وطلب الدعاء.

حياة الفهد هي فنانة كويتية بارزة، تُعد من أبرز رموز الدراما الخليجية والعربية، وُلدت عام 1948 في الكويت.

بدأت مسيرتها الفنية في ستينيات القرن الماضي، وتمكنت بموهبتها الفطرية وحضورها القوي من كسب مكانة خاصة لدى الجمهور.

عُرفت بأدوارها المتنوعة التي تجمع بين الكوميديا والتراجيديا، وقدمت أعمالاً تلفزيونية ومسرحية وسينمائية لا تزال راسخة في الذاكرة، مثل رقية وسبيكة، والحيالة والخراز.

تميزت حياتها الفنية بالجرأة في اختيار النصوص، وإبراز القضايا الاجتماعية والإنسانية في الخليج، مما جعلها تُلقب بـ”سيدة الشاشة الخليجية”.

إلى جانب التمثيل، شاركت في الكتابة والإنتاج، وظلت حتى اليوم أيقونة فنية تحظى بمحبة الأجيال المختلفة.