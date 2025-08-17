دويتو على المسرح بين أحمد سعد وشقيقه عمرو في مهرجان مراسي

أحيا الفنان أحمد سعد، حفلًا للمرة الثانية ضمن فعاليات “مهرجان مراسي” وذلك تحت شعار كامل العدد.



وقدم أحمد سعد عددًا كبيرًا من أغاني ألبومه الجديد، وصعد إلى جانبه على المسرح شقيقه عمرو سعد وقدما سويا أغنيتهما الجديدة "أخويا" وتفاعل معهما الحضور بشكل كبير.

وقال أحمد سعد خلال كلمة بالحفل، إنه يتمنى تقديم عمل سينمائي يجمعه بشقيقه عمرو، قائلا: عايز أعمل فيلم مع أخويا ويقدم دور صامت.





كما وجه أحمد سعد الشكر لمهرجان مراسي والقائمين عليه، وأبدى سعادته بمد حفلات فترة الصيف لشهر أكتوبر المقبل.

وحضر حفل النجم أحمد سعد، كلًا من الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين وعائلته، وأيضًا الفنانة هاجر أحمد وزوجها.

يذكر أن مهرجان مراسي ليالي مراسي يستضيف عددًا من نجوم الغناء في الوطن العربي في حفلات مختلفة تقدم بمواصفات عالمية متميزة تتناسب مع الأجواء الصيفية، ويجمع به أكبر وأهم نجوم الفن والمطربين في الوسط الفني، سواء في مصر أو الوطن العربي.