تحذير عاجل من عبوات مقلدة لأشهر علاج لفيروس سي في الصيدليات .. تفاصيل
مصدر أمني بالشرقية..نقوم فحص فيديو سحل سيدة هرية رزنة لضبط المتهم
رسالة اعتذار من أحمد فتوح لإدارة وجماهير الزمالك.. ماذا قال فيها؟
رهانات متباينة في قمة البيت الأبيض .. زيلينسكي بين ضغوط ترامب وحائط الدعم الأوروبي
الرئيس السيسي يوجه الحكومة بدعم قدرات شبكات الاتصالات وتوسيع مناطق التغطية
مد إدراج 276 قياديا من تنظيم الإخوان على قوائم الإرهاب لـ 5 سنوات أخرى.. تفاصيل
طريقان لا ثالث لهما.. تلقى طلبات حجز وحدات بديلة لمستأجرى الإيجار القديم
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يتوعد بمرحلة جديدة من التصعيد ضد حماس في غزة
مصر الخامس عالميا.. منتخب اليد يهزم ايسلندا 33 /31 فى كأس العالم
الوزير: كوبري خور مايو يتكون من 9 محاور بارتفاع 80 مترا.. صور
الهلال الأحمر المصري: 2400 طن مساعدات غذائية وطبية بقافلة «زاد العزة» إلى غزة
محافظ المنيا: نقدم الدعم اللازم للجادين في استكمال إجراءات تقنين الأراضي
بقناع الأكسجين.. آيتن عامر تتعرض لوعكة صحية مفاجئة

قسم الفن

كشفت الفنانة آيتن عامر، عن تعرضها لوعكة صحية مفاجئة، بعدما نشرت صورتها -عبر تطبيق انستجرام- بقناع تنفس الأكسجين. 

وظهرت آيتن عامر، في الصورة داخل المستشفى بقناع الأكسجين وعلقت: «في أقل من 10 ساعات حالتي ساءت جدًا، خدوا بالكم يا جماعة، الإنفلونزا دي صعبة جدًا». 

أعمال آيتن عامر 

يذكر أن تألقت الفنانة أيتن عامر، هو مسلسل “الحلانجي”، والذي عرض خلال شهر رمضان 2025 

المسلسل من تأليف محمود حمدان، وإخراج معتز حسام، وشارك في بطولته نخبة من النجوم، منهم: أيتن عامر، محمد لطفي، محمود قابيل، عبير صبري، إبراهيم السمان، أحمد وفيق، طارق صبري.

كما شاركت آيتن عامر، في مسلسل وش سعد، مع الفنان أحمد صالح. 

تدور أحداث “وش سعد” حول رجل إماراتي ثري يُدعى “سعد”، يجسد شخصيته الفنان أحمد صالح، يسافر إلى القاهرة في رحلة عمل، لكنه يتعرض لحادث غير متوقع، حيث تصدمه سيارة “شادية” التي تلعب دورها آيتن عامر. وبدلًا من نقله إلى المستشفى، تأخذه إلى منزلها خوفًا من العواقب، مما يؤدي إلى سلسلة من الأحداث الكوميدية والاجتماعية التي تكشف عن طبيعة الحارة المصرية الأصيلة، وكيف يندمج “سعد” مع سكانها.

ويشارك في بطولة المسلسل نخبة من النجوم، بينهم مصطفى أبو سريع، صلاح عبد الله، عبير صبري، إبرام سمير، علاء مرسي، دنيا المصري، عايدة رياض، أحمد صيام، محمد الصاوي، جيهان قمري، كريم الحسيني، مروة الأزلي، تامر فرج، جيهان خيري، محمد العمروسي، غنوة محمود، محمد عبد العزيز الملا، وحصة الفلاسي.

المسلسل من تأليف حسام موسى، وإخراج محمد حمدي، ويعد تجربة جديدة في الدمج بين الدراما المصرية والإماراتية، حيث يعكس التعاون الفني المتزايد بين البلدين، ويقدم قصة اجتماعية كوميدية تسلط الضوء على ملامح المجتمع الشعبي المصري، وسط أجواء من الكوميديا والدراما المشوقة.

