إسرائيل تواصل الاستفزاز .. نتنياهو يضع حجر الأساس لـ"ريفيرا غزة" | شاهد
نيلي لا يعيش في مياه البحر.. وزيرة البيئة توجه بالتعامل الفوري مع بلاغ العثور على تمساح بالإسكندرية
المندوبة الأمريكية بالأمم المتحدة: الحرب في غزة ستنتهي فقط إذا ألقت حماس السلاح
أب يلحق بابنه حزنا لرحيله المفاجئ منذ 9 أيام.. وأهالي المحلة يودعونه بمدافن أسرته.. صور
سوبوسلاي يخطف الأضواء من صلاح ويحصد جائزة هدف الشهر في ليفربول
عامل نظافة وطالب بدراسات عليا: بذاكر ساعتين يوميا.. ومستمر في مهنتي من 27 سنة
أحمد سعد: سر نجاح "مكسرات" في قوة الكلمة وصدق الإحساس
الاتحاد الليبي سر رحيل مخطط الأحمال عن الجهاز الفني للزمالك
تصل لـ1500 جنيه| أسعار كتب العام الدراسي الجديد في المدارس الرسمية للغات
3 حالات يرتبط فيها الصداع بأمراض خطيرة .. اكتشف العلامات
أحداث الدوحة.. بماذا تنبأت ليلى عبد اللطيف؟
مواعيد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025
شريف عامر: المشهد في المنطقة يشهد تطورات متسارعة عقب قصف قطر

محمد البدوي

أكد الإعلامي شريف عامر، أن المشهد في المنطقة يشهد تطورات متسارعة عقب قصف قطر، مؤكداً أن المفردات الصادرة من دول الخليج خلال الساعات الأخيرة بدت أكثر حدة وتعكس إشارات واضحة على تغير طبيعة العلاقات الإقليمية.

وأوضح شريف عامر، خلال تقديم برنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة إم بي سي مصر، أن ما جرى خلال الـ48 ساعة الماضية يمثل "صفحة جديدة ومختلفة" في مسار العلاقات العربية، لافتاً إلى أن تصريحات رئيس مجلس الوزراء القطري عن "الغدر والخيانة"، وحديث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن "تغيير الخريطة" واستهداف الخليج العربي تحديداً، تعكس حجم خطورة المرحلة، وهو ما يتطلب إجراءات حاسمة خلال القمة العربية الإسلامية الطارئة المقررة في الدوحة الأسبوع المقبل.

غضب داخل أوساط أمريكية

وأشار شريف عامر، إلى أن اجتماع مجلس الأمن المنعقد حالياً قد يشهد محاولة أمريكية لعرقلة أي إدانة مباشرة لإسرائيل، مؤكداً أن الإدارة الأمريكية بدت في حالة ارتباك غير متوقعة، إذ تحاول "الإمساك بالعصا من المنتصف" رغم وجود غضب داخل أوساط أمريكية، بما في ذلك الرئيس السابق دونالد ترامب، من تصرفات نتنياهو.

واختتم شريف عامر مؤكداً أن الموقف العربي هذه المرة، والخليجي على وجه الخصوص، لا يبدو متقبلاً للسياسات المائعة أو المواقف الرمادية المعتادة.

