شريف عامر: ما حدث على العاصمة القطرية يُعد سابقة خطيرة وغير مسبوقة

قال الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج "يحدث في مصر"، إن ما حدث بالأمس من اعتداء الاحتلال الإسرائيلي على العاصمة القطرية الدوحة يُعد سابقة خطيرة وغير مسبوقة، حيث لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية يعتدي حليف للولايات المتحدة الأمريكية على حليف آخر لها.

وأوضح شريف عامر، خلال تقديم برنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أن بيان مصر وصف ما جرى في قطر بأنه سابقة خطيرة، مشيرًا إلى أن اليوم شهد تشديدًا واضحًا على الموقف المصري والسعودي والعربي من الاعتداء الإسرائيلي على قطر.

المستويات الإقليمية والدولية

مشيرًا إلى أن رئيس دولة الإمارات كان في زيارة تضامنية إلى قطر، في حين أكد ولي العهد السعودي، خلال الخطاب الملكي، على أن الدعم لقطر بلا حدود، مع المطالبة على المستويات الإقليمية والدولية والإسلامية والعربية بضرورة وجود ردع للممارسات الإسرائيلية التي تمتد على خريطة المنطقة.

وتابع: "جميع المواقف تؤكد أن ما وقع بالأمس لا يمكن التعامل معه كما جرت العادة، وأن رئيس وزراء قطر شدد على أن هناك ردًا جماعيًا قادمًا في الطريق"، موضحًا أن ما جرى يُمثل صفحة جديدة من الاعتداء لم يشهدها العالم من قبل.