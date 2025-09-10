قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إبراهيم عبد الجواد: أزمة مالية غير مسبوقة تُهدد كيان الزمالك
ترامب ينعى الناشط تشارلي كيرك ويكشف تفاصيل مقتله في جامعة يوتا فالي
إخراج 5 أسر منه.. تصدعات في عقار بمنطقة السيدة زينب
البابا يختتم سلسلة حكايات الشجرة المغروسة بعظة عن كتاب التاريخ المقدس
أحمد مدكور يكشف تفاصيل ابتكاره علاجًا لمرض نادر في البلع واعتماده عالميًا
وزير الخارجية الإيراني: الكيان الصهيوني يسعى لتقسيم سوريا وإقامة إسرائيل الكبرى
تأهيل عالمي بتعاون فرنسي في مدرسة تكنولوجيا الطيران بـ"العربية للتصنيع".. تفاصيل
البابا تواضروس يشرح أهمية السنكسار والدفنار في حياة الكنيسة
متحدث الصحة: الولادة الطبيعية أكثر أمانًا للطفل والأم.. ونضع إجراءات لتقليل القيصرية
إنقاذ حياة طفل بعملية جراحية دقيقة في مجمع الأقصر الطبي.. اعرف القصة
ضياء رشوان: نتنياهو خلق وضعا ضده في المنطقة باستهداف قطر
ضياء رشوان: الأطراف الدولية تُقدّر أهمية الدور المصري في تسوية الملف النووي الإيراني
توك شو

شريف عامر: ما حدث على العاصمة القطرية يُعد سابقة خطيرة وغير مسبوقة

شريف عامر
شريف عامر
محمد البدوي

قال الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج "يحدث في مصر"، إن ما حدث بالأمس من اعتداء الاحتلال الإسرائيلي على العاصمة القطرية الدوحة يُعد سابقة خطيرة وغير مسبوقة، حيث لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية يعتدي حليف للولايات المتحدة الأمريكية على حليف آخر لها.

وأوضح شريف عامر، خلال تقديم برنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أن بيان مصر وصف ما جرى في قطر بأنه سابقة خطيرة، مشيرًا إلى أن اليوم شهد تشديدًا واضحًا على الموقف المصري والسعودي والعربي من الاعتداء الإسرائيلي على قطر.

المستويات الإقليمية والدولية

مشيرًا إلى أن رئيس دولة الإمارات كان في زيارة تضامنية إلى قطر، في حين أكد ولي العهد السعودي، خلال الخطاب الملكي، على أن الدعم لقطر بلا حدود، مع المطالبة على المستويات الإقليمية والدولية والإسلامية والعربية بضرورة وجود ردع للممارسات الإسرائيلية التي تمتد على خريطة المنطقة.

وتابع: "جميع المواقف تؤكد أن ما وقع بالأمس لا يمكن التعامل معه كما جرت العادة، وأن رئيس وزراء قطر شدد على أن هناك ردًا جماعيًا قادمًا في الطريق"، موضحًا أن ما جرى يُمثل صفحة جديدة من الاعتداء لم يشهدها العالم من قبل.

شريف عامر الاحتلال الاحتلال الإسرائيلي الدوحة الحرب العالمية الثانية

الدكتور شريف فاروق وزير التموين

وزير التموين: إضافة المواليد ضمن مزايا استمارة تحديث البيانات للمستحقين

المتهمان

ادعى أنه اكتشف وفاته فى الأوراق الرسمية.. الداخلية تكشف الحقيقة

سوزي الأردنية

ترحيل البلوجر سوزي الأردنية من القسم إلى مركز الإصلاح والتأهيل

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بعد قرار وزارة المالية

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بعد قرار وزارة المالية

أرشيفية

هواتف منسية وصلاة العصر.. كيف أفلت قادة حماس من الهجوم الإسرائيلي في الدوحة؟

ارشيفية

تجديد حبس التيك توكر شاكر محظور 15 يوما على ذمة التحقيقات

مسرح جريمة - أرشيفية

جريمة تهز الجيزة.. مدمن يقـ ـتل زوجته ويشعل النيران بالشقة ثم ينهي حياته على السطح

حالة الطقس

موجة حارة جديدة .. الأرصاد تحذر من ظاهرتين جويتين غدا

ديوان عام محافظة بني سويف

أخبار بني سويف| المحافظ يتابع خطط واستعدادات قطاع التعليم لاستقبال العام الدراسي الجديد وتنظيم معرض لتوزيع الملابس الجديدة مجانا

جانب من الحدث

لمتابعة جودة الخدمات.. نائب وزير الصحة يتفقد وحدتين بالخارجة

فعاليات الدورة التدريبية لسفراء التميز الحكومي

لترسيخ ثقافة التميز .. جامعة دمنهور تعقد فعاليات الدورة التدريبية لسفراء التميز الحكومي بالجامعة

اشتري شيفروليه كروز 2010 بهذا السعر

إطلالة جريئة.. هيفاء وهبي تتألق في أحدث جلسة تصوير في كليبها الجديد «توأم حياتي» |شاهد

5 مكونات لضمان لانش بوكس صحي

ماذا يحدث لجسمك عند تناول القرنفل؟

السر وراء وفاة أحمد الدجوي

اتقـ..تل ما انتـ..حرش.. أسرار صادمة في قضية أحمد الدجوي يكشفها تقرير جنائي جديد

باب صخري عملاق

ماذا يخفي وراءه؟.. باب صخري عملاق غامض في كازاخستان

البلوجر صولا

محتوى خادش وحكم بالمؤبد.. بلوجر جديدة في قبضة الأمن

محمد منير

محمد منير يطرح أحدث اغانيه "بين البينين"

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

