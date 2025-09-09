شريف عامر: استهدف إسرائيل لدولة تفاوض سابقة خطيرة.. الهجوم يثير غضبا عربيا

قال الإعلامي شريف عامر، إن ما ظهر اليوم بعد الهجوم الإسرائيلي على وفد حماس وقصفه في العاصمة القطرية الدوحة هو البيانات القوية التي صدرت عن مصر والسعودية ودول عربية أخرى، والتي حملت رفضًا واستنكارًا وإدانة لهذا الاستهداف.

وأكد شريف عامر، خلال تقديم برنامج "يحدث في مصر"، المٌذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أن هذه البيانات ليست مجرد بيانات متكررة، حيث أن الموقفين المصري والسعودي يعكسان موقفًا واضحًا من التضامن الكامل والمؤكد.

وأشار شريف عامر، إلى أن ولي العهد السعودي أجرى اتصالًا بأمير قطر، وأن البيان السعودي تضمن جملة لافتة ومهمة، وهي أن المملكة تضع كافة إمكاناتها لمساعدة قطر للحفاظ على سيادتها، مضيفًا أن الموقف المصري كان مطابقًا، حيث أكد البيان الرسمي المصري على الرفض الكامل للانتهاك الصريح للسيادة القطرية.

ووصف شريف عامر الموقف بأنه "ليس له سابقة ويمثل سابقة خطيرة"، فلم يسبق أن استهدف الطرف الإسرائيلي دولة تتفاوض، وشدد على كل التصريحات التي صدرت على المستوى المصري والعربي والسعودية والإمارات والأردن تظهر أن هذا الحدث سابقة لم تحدث من قبل، وأن مفردات الغضب الشديد واضحة في البيانين المصري والسعودي.