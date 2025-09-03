شريف عامر يكشف حقيقة زيادة أسعار الشرائح بنسبة 45% خلال الفترة المقبلة

كشف الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج "يحدث في مصر"، عن تواصله المباشر مع وزارة الكهرباء، للتحقق من الأخبار المتداولة مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي حول اعتزام الوزارة رفع أسعار الكهرباء بنسبة 45% خلال الفترة المقبلة.

زيادات في أسعار الكهرباء في الوقت الحالي.

وأوضح شريف عامر، خلال تقديم برنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، اليوم الأربعاء، أن مصدرًا مسؤولًا بوزارة الكهرباء أكد له بشكل قاطع أنه لا توجد أي زيادات في أسعار الكهرباء في الوقت الحالي.

حقيقة زيادة أسعار الكهرباء

ونفي مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء، صحة ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي من حقيقة زيادة أسعار الكهرباء.