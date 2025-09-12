فيديو جديد يفضح المشتبه به في اغتيال الناشط الأمريكي البارز تشارلي كيرك

كشفت وسائل إعلام أمريكية، بينها موقع TMZ، عن مقطع فيديو جديد التقطته كاميرا مراقبة في أحد الأحياء السكنية بمدينة أوريم بولاية يوتا، يظهر المشتبه به في اغتيال الناشط الأمريكي البارز تشارلي كيرك، الذي قُتل بالرصاص خلال إلقائه كلمة في جامعة يوتا فالي.

الفيديو أظهر رجلاً يرتدي ملابس سوداء بالكامل مع قبعة، وهو يسير بشكل غير متزن عند الساعة 11:49 صباحاً متجهاً نحو الجامعة التي لا تبعد سوى بضع شوارع. ووفقاً لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، وصل الرجل إلى حرم الجامعة في الساعة 11:52، ليقع بعدها بنحو 37 دقيقة إطلاق النار الذي أودى بحياة كيرك.

الكاميرات الأمنية وثّقت أيضاً عملية الإجلاء التي جرت بهدوء نسبي، فيما ظهر شخص يرتدي الملابس ذاتها وهو يركض عبر فناء خلفي غير معبّد قرب بعض المنازل.

وتعتقد الشرطة أن ارتباكه في المشي يعود إلى محاولته إخفاء بندقية قنص من طراز Mauser .30-06 تحت ملابسه، وهو السلاح الذي عُثر عليه لاحقاً في منطقة مشجرة مجاورة.

وفي مقاطع أخرى، شوهدت فرق الأمن وهي تمشط مناطق كثيفة الأشجار يُرجح أن القاتل لجأ إليها بعد تنفيذ الجريمة.

وأكد الـFBI أنه عثر على السلاح المستخدم، لكنه لم يحدد بشكل قاطع ما إذا كان الموقع الظاهر في الفيديو هو ذاته الذي خُبئت فيه البندقية.

كما نشرت إدارة السلامة العامة في ولاية يوتا صوراً إضافية للمشتبه به، داعية المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي معلومات، مشددة على أن مقاطع الفيديو التي جُمعت من كاميرات المراقبة تمثل "دليلاً محورياً" في التحقيق الجاري.