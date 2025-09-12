قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موازنة المواطن: استمرار خفض معدل الدين إلى 82% بنهاية يونيو 2026
فيديو جديد يفضح المشتبه به في اغتيال الناشط الأمريكي البارز تشارلي كيرك
بطاقة خدمات الأبرز.. شروط الإعفاء الجمركي على سيارات ذوي الإعاقة
اقتصادي: البورصة المصرية تستعد لاختراق مستويات تاريخية
سعر الدولار اليوم 12-9-2025
رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة
إسرائيل تتهم قطر بإيواء قادة حماس ومجلس الأمن يدين استهداف الدوحة
ترامب يقلل من خطورة اختراق المسيّرات الروسية لأجواء بولندا
تمت تربيته بشكل غير قانوني.. معلومات توضح سبب ظهور تمساح نيلي في الإسكندرية
سعر الذهب اليوم 12-9-2025
السجن 27 عاماً لبولسونارو بتهمة الانقلاب وترامب يصف الحكم بـ"المفاجئ"
قرقاش: استهداف قطر يقوّض جهود السلام ومجلس الأمن يدين التصعيد الإسرائيلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

فيديو جديد يفضح المشتبه به في اغتيال الناشط الأمريكي البارز تشارلي كيرك

اغتيال الناشط الأمريكي البارز تشارلي كيرك
اغتيال الناشط الأمريكي البارز تشارلي كيرك
القسم الخارجي

كشفت وسائل إعلام أمريكية، بينها موقع TMZ، عن مقطع فيديو جديد التقطته كاميرا مراقبة في أحد الأحياء السكنية بمدينة أوريم بولاية يوتا، يظهر المشتبه به في اغتيال الناشط الأمريكي البارز تشارلي كيرك، الذي قُتل بالرصاص خلال إلقائه كلمة في جامعة يوتا فالي.

الفيديو أظهر رجلاً يرتدي ملابس سوداء بالكامل مع قبعة، وهو يسير بشكل غير متزن عند الساعة 11:49 صباحاً متجهاً نحو الجامعة التي لا تبعد سوى بضع شوارع. ووفقاً لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، وصل الرجل إلى حرم الجامعة في الساعة 11:52، ليقع بعدها بنحو 37 دقيقة إطلاق النار الذي أودى بحياة كيرك.

الكاميرات الأمنية وثّقت أيضاً عملية الإجلاء التي جرت بهدوء نسبي، فيما ظهر شخص يرتدي الملابس ذاتها وهو يركض عبر فناء خلفي غير معبّد قرب بعض المنازل. 

وتعتقد الشرطة أن ارتباكه في المشي يعود إلى محاولته إخفاء بندقية قنص من طراز Mauser .30-06 تحت ملابسه، وهو السلاح الذي عُثر عليه لاحقاً في منطقة مشجرة مجاورة.

وفي مقاطع أخرى، شوهدت فرق الأمن وهي تمشط مناطق كثيفة الأشجار يُرجح أن القاتل لجأ إليها بعد تنفيذ الجريمة. 

وأكد الـFBI أنه عثر على السلاح المستخدم، لكنه لم يحدد بشكل قاطع ما إذا كان الموقع الظاهر في الفيديو هو ذاته الذي خُبئت فيه البندقية.

كما نشرت إدارة السلامة العامة في ولاية يوتا صوراً إضافية للمشتبه به، داعية المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي معلومات، مشددة على أن مقاطع الفيديو التي جُمعت من كاميرات المراقبة تمثل "دليلاً محورياً" في التحقيق الجاري.

وسائل إعلام أمريكية مدينة أوريم ولاية يوتا تشارلي كيرك اغتيال الناشط الأمريكي يوتا فالي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عقارب الساعة تتأخر 60 دقيقة مساء يوم خميس.. انطلاق التوقيت الشتوى في هذا الموعد

عقارب الساعة تتأخر 60 دقيقة مساء يوم خميس.. انطلاق التوقيت الشتوى في هذا الموعد

الفيزا اتسحبت؟.. 6 خطوات تنقذك فورًا إذا ابتلعتها ماكينة الـATM

الفيزا اتسحبت؟.. 6 خطوات لاستعادة البطاقة من ماكينة ATM

تمساح

ذعر بين المصطافين بعد ظهور تمساح بشاطئ أبو تلات في الإسكندرية

أسعار كتب العام الدراسي الجديد

تصل لـ1500 جنيه| أسعار كتب العام الدراسي الجديد في المدارس الرسمية للغات

الاموال المضبوطة بالاقصر

ما شافوهمش وهما بيسرقوا.. الشرطة تضبط الملايين لحظة اقتسامها بالأقصر .. اعرف القصة

البلوجر ادهم سنجر

فلاح من المنوفية.. النيابة تحقق في بلاغ البلوجر أدهم سنجر بمشاجرة وصلة دهشور

تمساح

نيلي لا يعيش في مياه البحر.. وزيرة البيئة تكشف معلومات جديدة عن "تمساح أبوتلات" ومصيره

محمود الخطيب

نص اعتذار محمود الخطيب عن عدم الاستمرار في رئاسة الأهلي

ترشيحاتنا

لقاء اليوم

السكة الحديد تنظم ندوة توعية بالتعاون مع أوقاف الجيزة لمواجهة السلوكيات الخاطئة تجاه المرفق

احمد الدجوى

ابنة احمد الدجوي تثير الجدل على فيسبوك: الأيام الجاية هتبين اللي حصل

انطلاق أولى جلسات الاستماع لـ "شباب الصحفيين".. "الوطنية للصحافة" تواصل فعاليات خارطة الطريق الإعلامية

انطلاق أولى جلسات الاستماع لـ شباب الصحفيين.. الوطنية للصحافة تواصل فعاليات خارطة الطريق الإعلامية

بالصور

صبا مبارك تخطف الأنظار بجمالها

صبا مبارك
صبا مبارك
صبا مبارك

طريقة عمل خلطة المحشي

طريقة عمل خلطة المحشي
طريقة عمل خلطة المحشي
طريقة عمل خلطة المحشي

يحارب أمراضا خطيرة.. 10 فوائد لـ البرقوق

. 10 فوائد لـ البرقوق
. 10 فوائد لـ البرقوق
. 10 فوائد لـ البرقوق

لمرضى الكلى..خطوات عملية لتقليل الصوديوم في نظامك الغذائي

لمرضى الكلى..خطوات عملية لتقليل الصوديوم في نظامك الغذائي
لمرضى الكلى..خطوات عملية لتقليل الصوديوم في نظامك الغذائي
لمرضى الكلى..خطوات عملية لتقليل الصوديوم في نظامك الغذائي

فيديو

مونين

مونين يطلق "ألو".. أول تجربة سعودية لتصوير كليب تحت الماء

مرقة الدجاج

احذر استخدام مكعبات مرقة الدجاج يوميًا.. أضرار صحية جسيمة

توقعات ليلى عبد اللطيف

أحداث الدوحة.. بماذا تنبأت ليلى عبد اللطيف؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

المزيد