اقتصاد

تنمية المشروعات: نركز على تمكين الشباب ودعم الشركات على الاستقرار والنمو

خلال جلسة البورصة
محمد صبيح

اكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة و متناهية الصغر أن نجاح الشركات الصغيرة والمتوسطة  للانتقال الى السوق الرئيسي  في البورصة المصرية يعد نموذجًا لما يمكن أن تحققه الشركات المصرية من تطور مستدام. 

وأوضح أن الجهاز يركز على تمكين الشباب ودعم ريادة الأعمال وتقديم أدوات تمويلية وغير تمويلية لمساعدة الشركات على الاستقرار والنمو.

جاء ذلك ضمن فعالية "قرع الجرس" التي أقامتها البورصة المصرية امس احتفالًا بانتقال احدى الشركات الواعدة العاملة في قطاع الرعاية الصحية في مصر والشرق الأوسط  من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق الرئيسي.


وشهد  الفعالية دكتور إسلام عزام - رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، ومحمد صبري – نائب رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، وباسل رحمي - الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والدكتور بشوي جورج – نائب رئيس مجلس إدارة شركة بريميم هيلثكير جروب، إلى جانب عدد من قيادات البورصة المصرية وجهاز تنمية المشروعات.

وأشار إلى وجود العديد من النماذج الناجحة التي تحولت من شركات صغيرة إلى متوسطة وكبيرة، مع استهداف مضاعفتها خلال الفترة المقبلة.

 كما أشاد بالدور الكبير لمؤسسات الدولة، وعلى رأسها البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار، في دعم هذه النوعية من الشركات.

وأكد الدكتور إسلام عزام - رئيس البورصة المصرية أن انتقال الشركة يمثل خطوة مهمة تعكس نجاح استراتيجية البورصة في دعم وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على النمو والتوسع التدريجي، وصولًا إلى السوق الرئيسي. 
وأشار عزام إلى أن البورصة المصرية تضع على رأس أولوياتها رفع كفاءة منظومة الإفصاح بما يعزز الكفاءة المعلوماتية للسوق، حيث يعد الإفصاح المنضبط ركيزة أساسية لتحقيق عدالة السوق، وتهيئة بيئة استثمارية أكثر شفافية وعدلا لجميع الأطراف. وتؤمن البورصة بأهمية إتاحة المعلومات الدقيقة والواضحة والشاملة في التوقيت المناسب، لما لذلك من أثر مباشر في تقليص فجوة المعلومات بين المستثمرين وتمكينهم من اتخاذ قرارات استثمارية واعية ومدروسة.


وأعرب عن تطلعه إلى أن تواصل هذه الجهود الإسهام في تحقيق أثر إيجابي على أداء البورصة المصرية، بما يعزز مكانتها إقليميًا ودوليًا، ويفتح آفاقًا استثمارية واعدة تتماشى مع تطلعات الاقتصاد الوطني..

واكد باسل رحمي علي تشجيع جهاز تنمية المشروعات  لاصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة للدخول في سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة بالبورصة المصرية مما يطور ادائهم المالي و الانتاجي و يؤهلهم بعد ذلك للدخول  إلى السوق الرئيسي. مشيرا الي حرص الجهاز علي تقديم كافة اليات الدعم الفني و التمويلي و التسويقي لمشروعات الشباب المتميزة لتأهيلها لرفع الانتاجية و فتح أسواق خارجية و هي خطوة أساسية في تطور المشروع و رفع قدراته ليتناسب مع متطلبات البورصة 


و اشار الي ان الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي  رئيس الوزراء ورئيس مجلس ادارة الجهاز تعطي اولوية مطلقة لتشغيل الشباب و دعم ريادة الاعمال من خلال قوانين تشريعية داعمة لهذا القطاع توفر له العديد من المزايا و الحوافز و التيسيرات الضريبية مما يضمن لهذه المشروعات الاستمرار و التوسع و رفع معدلات الربحية ..

