روسيا ترفض اتهامات برلين تورطها في انتهاك طائرات مسيّرة أجواء بولندا

رفض السفير الروسي في ألمانيا سيرجي نيتشايف، اليوم الجمعة الاتهامات الموجهة إلى موسكو بشأن تورطها في توغل طائرات مسيرة داخل المجال الجوي لبولندا، قائلاً إنه لم يتم تقديم أي أدلة تدعم هذه المزاعم.



وقالت السفارة الروسية لدى ألمانيا - في بيان أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية - إن نيتشايف استُدعي إلى وزارة الخارجية الألمانية للاحتجاج على ما وصفته برلين بـ"الانتهاك المتعمد" للأجواء البولندية ليلة 9-10 سبتمبر.



وأكد السفير الروسي أن هذه الاتهامات لا أساس لها، مشيراً إلى أن موسكو عرضت على وارسو عقد مشاورات بهذا الشأن.



واتهمت موسكو أوكرانيا وبعض الدول الأوروبية بالوقوف وراء ما وصفته بـ"استفزاز مدبر" يهدف إلى زيادة الضغط على روسيا وتعطيل الحوار مع واشنطن بشأن تسوية النزاع في أوكرانيا، مؤكدة أنها لا تسعى لمهاجمة أي دولة عضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو).



وكانت بولندا قد أعلنت أن طائراتها العسكرية دمرت عدداً من الطائرات المسيرة التي انتهكت مجالها الجوي خلال تلك الليلة، مشيرة إلى تسجيل 19 انتهاكاً، وبناء على طلب وارسو، فعّل الناتو المادة الرابعة من معاهدة الحلف لبدء مشاورات بين أعضائه.



وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها استهدفت مواقع عسكرية أوكرانية في عدة مناطق خلال تلك الليلة، مؤكدة أن مدى الطائرات المسيرة التي يُزعم دخولها الأجواء البولندية لا يتجاوز 700 كيلومتر، وأنه لم يكن هناك أي خطط لاستهداف أراضي بولندا.

