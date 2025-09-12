برلماني: قمة الدوحة الطارئة فرصة لتوحيد الصف العربي ضد العدوان الإسرائيلي

أكد النائب مدحت الكمار عضو مجلس النواب، أن انعقاد القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة يومي الأحد والإثنين المقبلين، يأتي في وقت بالغ الحساسية بعد الهجوم الإسرائيلي الأخير على العاصمة القطرية، مشددًا على أن الاعتداء على دولة عربية ذات سيادة يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتهديدًا مباشرًا لاستقرار المنطقة.

وأشار الكمار في تصريح صحفي له اليوم، إلى أن مصر تقف بجانب قطر بكل ثبات في مواجهة أي اعتداء على سيادتها، مؤكدًا رفضها القاطع لمحاولات تهجير الفلسطينيين أو المساس بحقوقهم المشروعة، ومشدّدًا على أن توحيد الصف العربي والإسلامي هو الضمان الأمثل لمواجهة السياسات العدوانية لإسرائيل.

وشدد عضو مجلس النواب، على أن القمة تمثل فرصة تاريخية لتجديد الالتزام بالقضية الفلسطينية، وإعادة التأكيد على حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، مشيرًا إلى أهمية اتخاذ مواقف عربية وإسلامية حازمة داخل المجتمع الدولي لوقف الانتهاكات الإسرائيلية وفرض إجراءات رادعة ضد الاحتلال.

واختم النائب مدحت الكمار، حديثه بالتأكيد على أن وحدة الموقف العربي والإسلامي هي السلاح الأهم في مواجهة العدوان، وأن العمل الجماعي قادر على صياغة معادلة جديدة تحفظ الأمن القومي العربي وتحمي الشعوب من أي تهديد، مع تعزيز الاستقرار والسلام في المنطقة.