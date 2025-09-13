وزير خارجية قطر: سنتخذ كافة الإجراءات لحماية أمننا والمحافظة على سيادتنا

أكد وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني أن دولة قطر ستتخذ كافة الإجراءات لحماية أمنها، والمحافظة على سيادتها تجاه الهجوم الإسرائيلي السافر.

جاءت تلك التصريحات خلال اجتماع رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطرية محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، في واشنطن، مع نائب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جي دي فانس، ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.

كما عبر آل ثاني عن تقدير دولة قطر لشراكتها الوثيقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، ودعمها لسيادة قطر ومساعيها لتحقيق السلام في المنطقة.

كما جرى خلال الاجتماع، استعراض العلاقات الاستراتيجية الوثيقة بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية وسبل دعمها وتطويرها، ومناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة.

ومن جانبه ؛ أكد نائب الرئيس الأمريكي، خلال الاجتماع، تضامنه مع دولة قطر، مشيراً إلى أن الحلول الدبلوماسية كفيلة بحل المسائل العالقة في المنطقة.

كما أعرب عن تقديره للجهود الحثيثة التي تبذلها دولة قطر في الوساطة ودورها الفاعل في إحلال السلام بالمنطقة.

وشدد نائب الرئيس الأمريكي، على أن دولة قطر حليف استراتيجي موثوق للولايات المتحدة الأمريكية.