وزراء أوروبيون يهاجمون إسرائيل: العدوان على قطر يقوض التهدئة في غزة

أدان وزراء خارجية فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، في بيان مشترك اليوم، الغارات الإسرائيلية التي استهدفت العاصمة القطرية الدوحة في 9 سبتمبر الجاري، معتبرين أنها تمثل انتهاكًا لسيادة قطر وتنذر بمزيد من التصعيد في المنطقة.

وحذر وزراء الدول الثلاث من أن هذه الهجمات تُعرقل فرص التوصل إلى اتفاق تفاوضي يضمن إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين وإنهاء الحرب في غزة، داعين الأطراف كافة إلى مضاعفة الجهود للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار.

وأكد البيان المشترك تضامن الدول الثلاث مع قطر، ودعمها للدور المحوري الذي تضطلع به الدوحة في جهود الوساطة بين إسرائيل وحركة حماس، إلى جانب كل من مصر والولايات المتحدة، مشددًا على أهمية اغتنام الفرصة لإحلال السلام وضبط النفس من قبل جميع الأطراف.

وشدد الوزراء على ضرورة التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل واسع إلى قطاع غزة لوقف المجاعة، مع تمكين الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية من العمل بأمان في مختلف أنحاء القطاع.

وجدد البيان إدانة الدول الثلاث لما وصفوه بـ"الجرائم البشعة" التي ارتكبتها حركة حماس، مطالبين الحركة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن، ونزع سلاحها، واستبعادها من أي دور في إدارة قطاع غزة مستقبلًا.