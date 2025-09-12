قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية يقدم التهنئة لوزير الخارجية السوداني على توليه منصبه الجديد
صفعة لـ تل أبيب.. الإمارات تغلق أبواب معرض دبي للطيران أمام الشركات الإسرائيلية
هل يكرر التتويج؟ 5 مباريات مهمة للأهلي تحدد مصير النحاس أبرزها مواجهة الزمالك
الأزهر يجهز قوافل من الدعاة لتقديم العلوم الدينية في المدن الحدودية والبدو
شوط أول سلبي بين الإسماعيلي وزد بالدوري
الرباعية تحذر: لا مستقبل للسودان تحت هيمنة الإخوان أو الميليشيات المسلحة
أول رد من التعليم على جدل زيادة مصروفات المدارس الرسمية وأسعار الكتب
سموحة 2011 يفتتح الدوري بالتعادل 1-1 مع طلائع الجيش
محمد العدل يشن هجوما ناريا على هؤلاء قبل انتخابات الأهلي
سفير فلسطين بالقاهرة: القرار الأممي يجدد الدعم الدولي لحق شعبنا في إقامة دولته
رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر 2025
بعد خناقة أنت فلاح من المنوفية | الداخلية : التحقيق في تبادل الاتهامات بين البلوجر أدهم سينجر وآخر على أولوية المرور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزراء أوروبيون يهاجمون إسرائيل: العدوان على قطر يقوض التهدئة في غزة

العدوان الإسرائيلي ضد قطر
العدوان الإسرائيلي ضد قطر
ناصر السيد

أدان وزراء خارجية فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، في بيان مشترك اليوم، الغارات الإسرائيلية التي استهدفت العاصمة القطرية الدوحة في 9 سبتمبر الجاري، معتبرين أنها تمثل انتهاكًا لسيادة قطر وتنذر بمزيد من التصعيد في المنطقة.

وحذر وزراء الدول الثلاث من أن هذه الهجمات تُعرقل فرص التوصل إلى اتفاق تفاوضي يضمن إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين وإنهاء الحرب في غزة، داعين الأطراف كافة إلى مضاعفة الجهود للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار.

وأكد البيان المشترك تضامن الدول الثلاث مع قطر، ودعمها للدور المحوري الذي تضطلع به الدوحة في جهود الوساطة بين إسرائيل وحركة حماس، إلى جانب كل من مصر والولايات المتحدة، مشددًا على أهمية اغتنام الفرصة لإحلال السلام وضبط النفس من قبل جميع الأطراف.

وشدد الوزراء على ضرورة التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل واسع إلى قطاع غزة لوقف المجاعة، مع تمكين الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية من العمل بأمان في مختلف أنحاء القطاع.

وجدد البيان إدانة الدول الثلاث لما وصفوه بـ"الجرائم البشعة" التي ارتكبتها حركة حماس، مطالبين الحركة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن، ونزع سلاحها، واستبعادها من أي دور في إدارة قطاع غزة مستقبلًا.

الغارات الإسرائيلية الدوحة سيادة قطر الحرب في غزة حركة حماس العدوان على قطر العدوان الاسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

زيادة مفاجئة في مصروفات المدارس التجريبية.. والأهالي يستغيثون بوزير التعليم: ظروفنا ماتسمحش

عمليات الرمد

أصيبوا بالعمى.. وزير الصحة يوجه بإحالة واقعة مستشفى 6 أكتوبر إلى النائب العام

صورة أرشيفية

عيار 21 يقارب الـ 5 آلاف.. أسعار الذهب اليوم

حسن حمدي ومحمود الخطيب

حسن حمدي يقود اجتماع لجنة الحكماء في الأهلي لمناقشة اعتذار الخطيب

سعر الذهب

أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر

المتهمون

6رجال و7 سيدات.. سقوط شبكة لممارسة الرذيلة داخل نادي صحي بالنزهة

نتنياهو

إعلام إسرائيلي: نتنياهو سيعرض على روبيو خطة تهجير الفلسطينيين بحرا وجوا

تنسيق الدبلومات

96.8 %للهندسة 78.1 % للزراعة 91.2% للتربية .. مؤشرات تنسيق الدبلومات 2025

ترشيحاتنا

قوافل دعوية موسعة

لنشر الفكر المستنير.. الأوقاف تطلق قوافل دعوية موسعة إلى مختلف المحافظات

الأوقاف

الأوقاف تعقد 27 ندوة علمية كبرى حول فضل العلم ومكانة العلماء

الدكتور عباس شومان

الأعداء يتربصون بنا.. عباس شومان: أطالب الأمة العربية والإسلامية باليقظة وتوحيد القرار

بالصور

طرق صحية لتدميس الفول لتقليل الإنتفاخات لمرضى القولون العصبي

طرق إعداد الفول المدمس لتقليل الانتفاخ
طرق إعداد الفول المدمس لتقليل الانتفاخ
طرق إعداد الفول المدمس لتقليل الانتفاخ

سوت كاجوال .. شيماء سيف تخطف الأنظار بظهورها

شيماء سيف
شيماء سيف
شيماء سيف

بالتربية الإيجابية .. خطوات فعالة للتعامل مع نوبات الغضب عند الأطفال

نصائح للتعامل مع نوبات الغضب للأطفال
نصائح للتعامل مع نوبات الغضب للأطفال
نصائح للتعامل مع نوبات الغضب للأطفال

للحفاظ على وجبات متوازنة لطفلك .. طرق اختيار اللانش بوكس الصحي

نصائح لأختيار لانش بوكس صحي
نصائح لأختيار لانش بوكس صحي
نصائح لأختيار لانش بوكس صحي

فيديو

تمساح ف الشاطئ

تمساح بالإسكندرية.. ذعر في شاطئ أبوتلات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

المزيد