الرباعية تحذر: لا مستقبل للسودان تحت هيمنة الإخوان أو الميليشيات المسلحة

أصدرت اللجنة الرباعية بشأن السودان، اليوم الجمعة بيانا مشتركا بشأن مستقبل الصراع في السودان مقترحة عدد من الحلول لإنهاء الأزمة المستمرة منذ منتصف أبريل 2023.

وقال البيان الصادر عن وزراء خارجية مصر والسعودية والولايات المتحدة والإمارات إنه لا يمكن أن يُفرض مستقبل السودان من قبل جماعات متطرفة سواء كانت جزءا من تنظيم الإخوان أو مرتبطة به.

ودعا البيان المشترك وزراء لإطلاق عملية انتقالية شاملة في السودان تُختتم خلال 9 أشهر، تتضمن هدنة إنسانية أولية لمدة 3 أشهر بالسودان للسماح بدخول المساعدات الإنسانية يليها وقف دائم لإطلاق النار.

وأكد البيان أن مستقبل الحكم بالسودان يقرره الشعب السوداني عبر عملية انتقالية شاملة لا يهيمن عليها أي من الأطراف المتحاربة، وعلى كل أطراف النزاع تسهيل وصول المساعدات الإنسانية بشكل سريع وآمن في كل أنحاء السودان.

وأشار إلى انه لا حل عسكري للنزاع في السودان والوضع الراهن يشكل خطرا على السلام والأمن، وأن سيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه أمر أساسي لتحقيق السلام والاستقرار.