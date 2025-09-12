حماس: خليل الحية على قيد الحياة وأدى صلاة الجنازة على نجله

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم الجمعة أن قائد الحركة في قطاع غزة خليل الحية على قيد الحياة، بحسب ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.

وأضافت حركة حماس أن خليل الحية أدى صلاة الجنازة على نجله والذين قضوا في هجوم الدوحة بعد ترتيبات أمنية خاصة في قطر.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، شن غارة جوية على الدوحة يوم الثلاثاء الماضي، مستهدفا مقر إقامة قادة حماس في قطر، إلا أن المؤشرات تؤكد فشل الغارة الإسرائيلية.

وكشفت حركة حماس، أمس الخميس أن التهديدات باغتيال قادة الحركة لن تغير مطالبها لإنهاء الحرب، داعية إلى صفقة تبادل أسرى حقيقية وإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة.

وأكد بيان حماس، إصابة زوجة خليل الحية القيادي في الحركة أثناء القصف الإسرائيلي على منزله بالعاصمة القطرية الدوحة.

وشيعت قطر أمس الخميس 5 ضحايا ماتوا جراء الغارة الإسرائيلية على الدوحة وكان على رأس المشيعين أمير البلاد تميم بن حمد.

أكد أمير قطر تميم بن حمد، الخميس أن الدوحة ستتخذ كافة الإجراءات لحماية أمنها وسلامة أراضيها، معتبراً أن الهجوم الإسرائيلي الغادر استخفافاً بحياة الأبرياء، وانتهاكاً خطيراً يقوّض الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.