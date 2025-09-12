بريطانيا تصنّع طائرات مسيّرة اعتراضية لأوكرانيا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، إنه ناقش مع وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر تنفيذ اتفاق لإنتاج طائرات اعتراضية مسيرة من تصميم أوكراني في بريطانيا، وذلك خلال زيارتها الأولى الرسمية إلى كييف منذ توليها المنصب.



وأضاف زيلينسكي، في بيان نُشر عبر تليجرام وأوردته وكالة أنباء (يوكرنفوورم) الأوكرانية، أن المحادثات تناولت قضايا رئيسية من بينها التعاون في إطار "تحالف الراغبين"، وتعزيز الضمانات الأمنية وزيادة الدعم الدفاعي، إضافة إلى إنتاج الطائرات المسيرة في بريطانيا وتعزيز أنظمة الدفاع الجوي وقدرات الضربات بعيدة المدى.



وأشار إلى أن لندن أعلنت حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا، مؤكداً أهمية استمرار الضغط لوقف "آلة الحرب" الروسية، كما شكر بريطانيا على تقديم مساعدات مالية بقيمة 142 مليون جنيه إسترليني لدعم استعدادات أوكرانيا لفصل الشتاء.



وقالت وزارة الخارجية البريطانية إن زيارة كوبر، التي وصلت كييف في 12 سبتمبر، تؤكد التزام لندن بمواصلة دعم أوكرانيا في مواجهة الحرب الروسية.