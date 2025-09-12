قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأزهر يجهز قوافل من الدعاة لتقديم العلوم الدينية في المدن الحدودية والبدو
شوط أول سلبي بين الإسماعيلي وزد بالدوري
الرباعية تحذر: لا مستقبل للسودان تحت هيمنة الإخوان أو الميليشيات المسلحة
أول رد من التعليم على جدل زيادة مصروفات المدارس الرسمية وأسعار الكتب
سموحة 2011 يفتتح الدوري بالتعادل 1-1 مع طلائع الجيش
محمد العدل يشن هجوما ناريا على هؤلاء قبل انتخابات الأهلي
سفير فلسطين بالقاهرة: القرار الأممي يجدد الدعم الدولي لحق شعبنا في إقامة دولته
رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر 2025
بعد خناقة أنت فلاح من المنوفية | الداخلية : التحقيق في تبادل الاتهامات بين البلوجر أدهم سينجر وآخر على أولوية المرور
روسيا ترفض اتهامات برلين تورطها في انتهاك طائرات مسيّرة أجواء بولندا
ومازال العطاء موصولا.. الأوقاف: مساعدة غزة واجب ممتد منذ بداية الأزمة
خالد الغندور يعلن خبرا مثيرا عن الخطيب في الأهلي
أخبار العالم

بريطانيا تصنّع طائرات مسيّرة اعتراضية لأوكرانيا

زيلينسكي
زيلينسكي

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، إنه ناقش مع وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر تنفيذ اتفاق لإنتاج طائرات اعتراضية مسيرة من تصميم أوكراني في بريطانيا، وذلك خلال زيارتها الأولى الرسمية إلى كييف منذ توليها المنصب.


وأضاف زيلينسكي، في بيان نُشر عبر تليجرام وأوردته وكالة أنباء (يوكرنفوورم) الأوكرانية، أن المحادثات تناولت قضايا رئيسية من بينها التعاون في إطار "تحالف الراغبين"، وتعزيز الضمانات الأمنية وزيادة الدعم الدفاعي، إضافة إلى إنتاج الطائرات المسيرة في بريطانيا وتعزيز أنظمة الدفاع الجوي وقدرات الضربات بعيدة المدى.


وأشار إلى أن لندن أعلنت حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا، مؤكداً أهمية استمرار الضغط لوقف "آلة الحرب" الروسية، كما شكر بريطانيا على تقديم مساعدات مالية بقيمة 142 مليون جنيه إسترليني لدعم استعدادات أوكرانيا لفصل الشتاء.


وقالت وزارة الخارجية البريطانية إن زيارة كوبر، التي وصلت كييف في 12 سبتمبر، تؤكد التزام لندن بمواصلة دعم أوكرانيا في مواجهة الحرب الروسية.

زيلينسكي وزيرة الخارجية البريطانية كوبر طائرات اعتراضية الدفاع الجوي لندن

